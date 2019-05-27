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Bilecik'te uyuşturucu ve tefecilik operasyonları

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.05.2019 15:53 | Son Güncelleme

Bilecik'te uyuşturucu ve tefecilik operasyonları

BİLECİK (AA) - Bilecik'in Bozüyük ilçesinde düzenlenen tefecilik ve uyuşturucu operasyonlarında 6 şüpheli gözaltına alındı.

Bilecik Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Bozüyük İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, iki grubun tefecilik yaptığını belirledi.

Tefecilere yönelik iki operasyonda S.K, E.S, S.B, K.A. ve İ.Y. gözaltına alındı.

Diğer operasyonda da uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen Ç.B. yakalandı.

Operasyonlarda şüphelilere ait adreslerde 2 kuru sıkı ve bir ruhsatsız tabanca, bir kuru sıkıdan bozma tabanca, 282 fişek, bir gram kubar esrar, iki not defteri, bir ajanda, bir tapu, 8 dekont ve 2 senet ele geçirildi.

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