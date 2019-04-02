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Bilecik'te yangın

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.04.2019 17:07 | Son Güncelleme

İki katlı ahşap ev kullanılmaz hale gelirken bitişiğindeki konutta hasar oluştu

BİLECİK (AA) - Bilecik'te çıkan yangında iki katlı ahşap ev kullanılmaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Bekdemir köyünde Burak Çay'a ait iki katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangını fark eden vatandaşlar durumu itfaiyeye ve jandarmaya haber verdi.

Alevler rüzgarın etkisiyle ahşap yapıyı sardı, bitişiğindeki tek katlı eve sıçradı. 5 itfaiye ekibinin müdahale ettiği yangında, iki katlı ev kullanılmaz hale gelirken, bitişiğindeki yapının bir bölümü zarar gördü.

Jandarma, itfaiye ekiplerinin çalışmaları sırasında yangın çevresindeki evleri boşaltarak, geniş güvenlik önlemi aldı.

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