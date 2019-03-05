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Bilecik’te yaşanan toprak kayması mezarlara zarar verdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.03.2019 17:46 | Son Güncelleme

Bilecik’te yaşanan toprak kayması sonucu Bilecik Belediyesi Şehir Mezarlığı’nda bulunan bazı mezarlara zarar verdi.Bilecik-Bozüyük karayolu üzerinde Akasya mevkinde dik bir yamaç üzerinde yer alan Bilecik Belediyesi Şehir Mezarlığında daha önceden yaşanan toprak kayması, belediye ekipleri yolun bulunduğu üst kısım fore kazık çalışması yaparak önlemişlerdi.

Bilecik’te yaşanan toprak kayması sonucu Bilecik Belediyesi Şehir Mezarlığı’nda bulunan bazı mezarlara zarar verdi.
Bilecik-Bozüyük karayolu üzerinde Akasya mevkinde dik bir yamaç üzerinde yer alan Bilecik Belediyesi Şehir Mezarlığında daha önceden yaşanan toprak kayması, belediye ekipleri yolun bulunduğu üst kısım fore kazık çalışması yaparak önlemişlerdi. Bugün mezarlığa giden vatandaşlar mezarlık alt kısmında bulunan Osmanlı padişahlarından Orhan Gazi tarafından Orhan Gazi İmareti (Aşevi) alt tarafındaki bazı mezarların taşların parçalandığı, bazılarında derin yarıklar oluştuğu gördü. Bu durum karşısında hayrete düşen vatandaşlar durumu hemen belediye arayarak haber verdi. Vatandaşlar bu durumdan tedirgin olurken, belediye yetkilileri hemen olay yerine giderek gerekli incelemeleri yaptığı öğrenildi.
Öte yandan vatandaşlar artık Bilecik’e düz bir yere yeni bir mezarlık projesi isterken, mevcut mezarlığın artık defin işleminin yapılmaması istediler.

Bilecik’te yaşanan toprak kayması mezarlara zarar verdi

Bilecik’te yaşanan toprak kayması mezarlara zarar verdi

Bilecik’te yaşanan toprak kayması mezarlara zarar verdi

Bilecik’te yaşanan toprak kayması mezarlara zarar verdi

Bilecik’te yaşanan toprak kayması mezarlara zarar verdi

Bilecik’te yaşanan toprak kayması mezarlara zarar verdi

Bilecik’te yaşanan toprak kayması mezarlara zarar verdi

Bilecik’te yaşanan toprak kayması mezarlara zarar verdi

Bilecik’te yaşanan toprak kayması mezarlara zarar verdi

Bilecik’te yaşanan toprak kayması mezarlara zarar verdi

Bilecik’te yaşanan toprak kayması mezarlara zarar verdi

Bilecik’te yaşanan toprak kayması mezarlara zarar verdi

Bilecik’te yaşanan toprak kayması mezarlara zarar verdi
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