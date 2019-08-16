HABER

Bilecik’te yaşanan trafik kazasında 2 kişi yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 16.08.2019 12:01 | Son Güncelleme

Bilecik’te meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.Alınan bilgilere göre; Bilecik’ten Bozüyük istikametine seyir halindeki 14 BG 656 plakalı jeep sürücüsü Samet Aydın, Akasya Altı mevkine geldiği esnada aracın direksiyon hakimiyetini kaybederek orta refüje çarptı.

Bilecik’te yaşanan trafik kazasında 2 kişi yaralandı

Bilecik’te meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgilere göre; Bilecik’ten Bozüyük istikametine seyir halindeki 14 BG 656 plakalı jeep sürücüsü Samet Aydın, Akasya Altı mevkine geldiği esnada aracın direksiyon hakimiyetini kaybederek orta refüje çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan araç yolun sağındaki su kanalına düşmeden durabildi. Sürücü Samet Aydın kazayı yara almadan atlatırken araç içinde bulunan Aygün Aydın ile Sudenaz Aydın yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Öte yandan trafik ekipleri trafiği kontrollü bir şekilde verirken, kazayla ilgili soruşturma başlattılar.

Bilecik’te yaşanan trafik kazasında 2 kişi yaralandı

Bilecik’te yaşanan trafik kazasında 2 kişi yaralandı

Bilecik’te yaşanan trafik kazasında 2 kişi yaralandı

PARTNERÇağatay Ulusoy'un yeni imajı olay olduÇağatay Ulusoy'un yeni imajı olay oldu
Tanzanya’daki tanker patlamasında ölü sayısı 89’a yükseldiTanzanya’daki tanker patlamasında ölü sayısı 89’a yükseldi
Akıntıya kapılıp sahile dönemeyen iki kişiyi polis kurtardıAkıntıya kapılıp sahile dönemeyen iki kişiyi polis kurtardı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Devran Çağlar hayatını kaybetti!

Devran Çağlar hayatını kaybetti!

Eski sevgilisi ve erkek arkadaşıyla karşılaştı! Sonrası korkunç

Eski sevgilisi ve erkek arkadaşıyla karşılaştı! Sonrası korkunç

Şans eseri seçildiği muhtarlık görevi hayatına mal oldu

Şans eseri seçildiği muhtarlık görevi hayatına mal oldu

Yer: Adana! Polisin şüphesi gerçeği ortaya çıkardı

Yer: Adana! Polisin şüphesi gerçeği ortaya çıkardı

Galatasaray'ın yıldız transferi İstanbul'a geldi!

Galatasaray'ın yıldız transferi İstanbul'a geldi!

Atama kararları Resmi Gazete!

Atama kararları Resmi Gazete!

İlginizi Çekebilir

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

Uyurgezer gencin ölümden döndüğü inanılmaz anlar

Uyurgezer gencin ölümden döndüğü inanılmaz anlar

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Karşıya geçiyordu... İki araç birden çarptı

Karşıya geçiyordu... İki araç birden çarptı

Batman’da bıçaklı kavga: 1 ölü

Batman’da bıçaklı kavga: 1 ölü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
124 bin sivil Suriye-Türkiye sınırındaki kamplara göç etti

124 bin sivil Suriye-Türkiye sınırındaki kamplara göç etti

'Asrın felaketi unutuldu' dedi, korkunç deprem gerçeğini açıkladı

'Asrın felaketi unutuldu' dedi, korkunç gerçeği açıkladı!

Rus turistin zor anları

Rus turistin zor anları

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Van’da bir otomobilde 111 kilo eroin ele geçirildi

Van’da bir otomobilde 111 kilo eroin ele geçirildi

'Köpek dövüşü' kavgasında komşusunu ve oğlunu öldürdü

'Köpek dövüşü' kavgasında komşusunu ve oğlunu öldürdü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.