Bilecik'te yoğun kar yağışı

BİLECİK (AA) - Bilecik'te devam eden yoğun kar ulaşımı olumsuz etkiledi.

Kentte öğleden sonra başlayan ve etkisini artıran kar nedeniyle Bilecik-Yenişehir kara yolunda çok sayıda araç ilerlemekte güçlük çekerken, bazılarının da kontrolden çıkarak kaydığı görüldü.

Yenişehir Kavşağı çıkışında bekleyen İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, olası kazalara karşı araçları, ulaşımın seyri normale dönene kadar bekletti.

Bazı öğrenci servislerinin şoförleri, AA muhabirine, yoğun kar nedeniyle yolda kaldıklarını, taşımalı eğitim kapsamında Beyce, Sarmaşık, İlyasça ve Cumalı köylerinden öğrencileri evlerine götürdüklerini anlattı.

Kavaklı köyünde oturan lise öğrencisi Habibe Aydın da 30 kilometre yol gideceklerini ve yağış nedeniyle beklediklerini aktardı.

İlyasça köyünde oturan ortaokul öğrencisi Ramazan Köse ise 2 saati aşkın süredir minibüste beklediğini ve daha ailesine haber bile veremediğini ifade etti.

- Çalışmaların ardından yol kontrollü açıldı

Jandarma ve özel idare ekiplerinin yoğun çalışmasının ardından öğrenci servisleri, kamyonlar, tır ve küçük araçlara kontrollü olarak geçiş izni verildi.