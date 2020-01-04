HABER
  4. Bilecik'te yolcu otobüsü TIR'a çarptı: 17 yaralı

Bilecik'te yolcu otobüsü TIR'a çarptı: 17 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.01.2020 15:05 | Son Güncelleme

BİLECİK'te TIR'a arkadan çarpan yolcu otobüsündeki 17 kişi yaralandı.

Bilecik'te yolcu otobüsü TIR'a çarptı: 17 yaralı

Cafer ELMAS/BİLECİK,(DHA)- BİLECİK'te TIR'a arkadan çarpan yolcu otobüsündeki 17 kişi yaralandı.
Kaza, saat 05.00 sıralarında Bilecik-Bozüyük karayolunda meydana geldi. Mesut Kaplan yönetimindeki 16 ABE 819 plakalı Kamil Koç firmasına ait yolcu otobüsü, sürücüsünün kontrolünden çıkıp Rıza Kaya yönetimindeki 64 AZ 697 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Kazada, otobüste bulunan 24 yolcudan 17'si yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Bilecik ve Bozüyük devlet hastanelerine kaldırılarak tedaviye alındı.

FOTOĞRAFLI

Bilecik'te yolcu otobüsü TIR'a çarptı: 17 yaralı

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Diyarbakır'da ele geçirildi! 14. yüzyıla ait Diyarbakır'da ele geçirildi! 14. yüzyıla ait
Kasksız gençlerin trafiğe kapalı alanda motosiklet kazası ölümle bitti: 2 ölüKasksız gençlerin trafiğe kapalı alanda motosiklet kazası ölümle bitti: 2 ölü
Engellinin tekerlekli sandalyesini çaldı, vicdan azabıyla geri bıraktıEngellinin tekerlekli sandalyesini çaldı, vicdan azabıyla geri bıraktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Paha biçilemiyor! "100 bin lira dahi verseler satmam"

Paha biçilemiyor! "100 bin lira dahi verseler satmam"

Milyonları ilgilendiren karar! Onlar da tazminat ödeyecek

Milyonları ilgilendiren karar! Onlar da tazminat ödeyecek

Didem Soydan'dan 'Cinsel organa doyamadın' diyen takipçisine cevap

Didem Soydan'dan 'Cinsel organa doyamadın' diyen takipçisine cevap

Kenan'dan sevişme sahnesi yorumu: Her sahnesi mükemmel

Kenan'dan sevişme sahnesi yorumu: Her sahnesi mükemmel

Irak'tan flaş ABD kararı: Askeri varlığı sonlandırılabilir

Irak'tan flaş ABD kararı: Askeri varlığı sonlandırılabilir

Canlı yayın karıştı! 'Ben bunların tümüne namaz kıldırırım'

Canlı yayın karıştı! 'Ben bunların tümüne namaz kıldırırım'

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

İstanbul Boğazı’nda korkunç olay

İstanbul Boğazı’nda korkunç olay

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Acı haber: 2 askerimiz şehit oldu

Acı haber: 2 askerimiz şehit oldu

Büyük ikramiye talihlileri ikramiyelerini aldılar

Büyük ikramiye talihlileri ikramiyelerini aldılar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan kritik İran telefonu

Ankara'dan kritik 'İran' telefonu

Meteoroloji'den fırtına uyarısı! Hızı 105 km'ye çıkacak

Dikkat! 105 km hızla gelecek

Diyarbakır merkezli 10 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 80 gözaltı

10 ilde düğmeye basıldı: 80 gözaltı!

PTT’ye gelen kargo paketindeki adres herkesi şaşırttı!

Yok böyle 'açık adres'

Sosyal medyadan bu paylaşımı yaptı, 1 gün sonra ölü bulundu

Sosyal medyadan bu paylaşımı yaptı, 1 gün sonra ölü bulundu

Irak'ın kuzeyinde örgüte darbe! 2 PKK'lı terörist öldürüldü

Irak'ın kuzeyinde örgüte darbe! 2 PKK'lı terörist öldürüldü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.