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Bilecik'te zabıtadan iş yerlerine denetim

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.12.2019 16:40 | Son Güncelleme

BİLECİK’te zabıta ekipleri, lokanta, kantin, fast food gibi iş yerlerinde denetim yaptı.

Cafer ELMAS/BİLECİK, (DHA)- BİLECİK’te zabıta ekipleri, lokanta, kantin, fast food gibi iş yerlerinde denetim yaptı. Denetimlerde tespit edilen tarihi geçmiş ürünleri imha edilirken, alt katındaki imalathanede fare pislikleri ve böceklere rastlanan iş yeri ise mühürlendi.

Bilecik Belediyesi zabıta ekipleri, kent merkezinde aralarında lokanta, kantin ve fast food gibi iş yerlerinde halk sağlığı ve temizlik denetimi yaptı. Ekipler bir iş yerinde tarihi geçmiş gazlı içecek ve gıda maddeleri bularak el koydu ve imha etti. Bir fast food işletmesinin alt katında yer alan imalathanesinde yapılan incelemede ise böceklere ve fare pisliklerine rastlandı. Hijyen kurallarına uymadığı tespit edilen iş yerine cezai işlem uygulandı. Ayrıca iş yeri sahibine tadilat ve temizlik için 15 gün süre verilerek dükkan mühürlendi.

Bilecik Zabıta Amiri Salih Yılmaz, denetimler sırasında hijyen kurallarına uymayan iş yerlerini tespit ettiklerini belirterek, “Bugün kentteki lokanta, kantin ve fast food gibi yerleri denetledik. Kimi dükkanlar tertemizdi, ancak bazılarında adeta şoke olduk. Denetim yaptığımız yerlerde büyük bir sayıda tarihi geçmiş gazlı içecek ile gıda maddeleri bulduk. Bunların hepsinin imha ettik. Hijyen kurallarına uymayan dükkana cezai işlem yaparak mühürledik. Denetimlerimi tüm kentte devam edecek” dedi.

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