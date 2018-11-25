HABER

Bilecik'te zincirleme trafik kazası: 5 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.11.2018 21:33 | Son Güncelleme

Bilecik'te zincirleme trafik kazası: 5 yaralı

BİLECİK (AA) - Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde, 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Rıdvan Yeni idaresindeki 26 AD 738 plakalı kamyonet, Pazaryeri-Bilecik kara yolu Ahmetler köyü kavşağında, İsmet Kurt'un kullandığı 11 EL 171 plakalı traktöre arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan traktörün römorkuna, Talha Gümüşsoy yönetimindeki 26 UC 407 plakalı otomobil çarptı.

Kazada yaralanan Talha Gümüşsoy, Selma Balkız, Rıdvan Yeni, Kadri Gürol ve İsmet Kurt, Pazaryeri Devlet Hastanesinde yapılan müdahalenin ardından Bilecik Devlet Hastanesine sevk edildi.

PARTNERHuawei P Smart (2019) fotoğrafları sızdıHuawei P Smart (2019) fotoğrafları sızdı
'Büyü var, altınlarını hocaya okutalım' deyip dolandırdılar'Büyü var, altınlarını hocaya okutalım' deyip dolandırdılar
Emniyet Genel Müdürlüğü'nden 'hız tespit silahı' açıklamasıEmniyet Genel Müdürlüğü'nden 'hız tespit silahı' açıklaması
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
5 yaralı Bilecik Bilecik'te trafik kazası: 5 yaralı pazaryeri trafik kazası

En Çok Okunan Haberler

Kim Milyoner Olmak İster'de arkeologları kızdıran soru

Kim Milyoner Olmak İster'de arkeologları kızdıran soru

15 Temmuz gazisi Sabri Ünal gazi kimliğini ve madalyasını iade etti

15 Temmuz gazisi Sabri Ünal gazi kimliğini ve madalyasını iade etti

Karadeniz'de tehlikeli gerginlik! Rusya geçişleri kapattı

Karadeniz'de tehlikeli gerginlik! Rusya geçişleri kapattı

İstanbul'a kar mı geliyor? Meteoroloji'den Marmara için son dakika uyarısı

İstanbul'a kar mı geliyor? Meteoroloji'den Marmara için son dakika uyarısı

Hadise O Ses Türkiye stüdyosunda herkesin ağzını açık bıraktı

Hadise O Ses Türkiye stüdyosunda herkesin ağzını açık bıraktı

İlker Başbuğ'dan çok konuşulacak çıkış: Türk halkı demek yanlış!

İlker Başbuğ'dan çok konuşulacak çıkış: Türk halkı demek yanlış!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
'Büyü var, altınlarını hocaya okutalım' deyip dolandırdılar

'Büyü var, altınlarını hocaya okutalım' deyip dolandırdılar

İran'da 6,4 büyüklüğünde deprem

İran'da 6,4 büyüklüğünde deprem

Kadın cinayetlerindeki korkunç tablo: İlk 10 ayda 363 kişi

Kadın cinayetlerindeki korkunç tablo: İlk 10 ayda 363 kişi

Taksim'deki kadına şiddet eylemine polis müdahalesi

Taksim'deki kadına şiddet eylemine polis müdahalesi

Milli Savunma Bakanı Akar, Rusya Savunma Bakanı ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Akar, Rusya Savunma Bakanı ile görüştü

Kuşadası'nda korkunç olay! Dakikalarca tekmeleyip tokatladı

Kuşadası'nda korkunç olay! Dakikalarca tekmeleyip tokatladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.