Bilecik'teki cinayet

BİLECİK (AA) - Bilecik'in Bozüyük ilçesinde, eşini bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla yakalanan şüpheli tutuklandı.

Çarşı Mahallesi'nde ikamet eden Arif K, henüz belirlenemeyen nedenle eşi Dilek K. ile tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Arif K, eşi Dilek K'yi bıçakla vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı.

Komşuların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Dilek K'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis ekiplerince gözaltına alınan Arif K, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Arif K, çıkartıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanarak, Bilecik M Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

Dilek K'nin cesedi ise Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

