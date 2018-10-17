Bilecik'teki cinayet ve yaralama

BİLECİK (AA) - Bilecik'in Osmaneli ilçesinde, bir kişiyi öldürdükleri, bir kişiyi de yaraladıkları iddiasıyla gözaltına alınan baba ile oğlu tutuklandı.
Jandarma ve polis ekipleri, dün Osmaneli-İznik karayolunun Ericek köyü mevkisinde ölü bulunan Ozan Rüzgar ile yaralı olarak hastaneye kaldırılan Bediha Söylemez'in bıçaklanmasına ilişkin soruşturma kapsamında, olayın faili oldukları iddiasıyla M.Ç. ile oğlu S.Ç'yi gözaltına aldı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Osmaneli-İznik karayolunun Ericek köyü Pekmezci rampaları mevkisindeki zeytinlikte, dün Ozan Rüzgar (30) ölü olarak bulunmuş, Bediha Söylemez (28) ise ağır yaralı halde Osmaneli Devlet Hastanesi'ne kaldırılmış, buradan da Bilecik Devlet Hastanesi'ne sevk edilmişti.
Adıyaman'da PKK'nın sözde bölge sorumlusu Yusuf Tunç öldürüldü
TBMM'de bir ilk: Dört siyasi parti aynı önergede buluştu!
Donald Trump'tan bir Suudi Arabistan açıklaması daha
Kırım'daki kanlı saldırıda şoke eden detaylar! Beyaz tshirt...
Edirne'de turist akını sonrası esnaflar harekete geçti
Son hava durumu tahminleri açıklandı! Meteoroloji'den son dakika toz taşınımı uyarısı!
İğrenç gerçeği öğretmen ortaya çıkardı! Anne ile baba öz oğullarıyla...
CHP'li Erol'dan flaş iddia: Önümüzdeki hafta kabine değişikliği olabilir
Huawei'in yeni telefonları Huawei Mate 20, Mate 20 Pro ve Mate 20 X tanıtıldı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum