Bilecik'teki cinayet ve yaralama

BİLECİK (AA) - Bilecik'in Osmaneli ilçesinde, bir kişiyi öldürdükleri, bir kişiyi de yaraladıkları iddiasıyla gözaltına alınan baba ile oğlu tutuklandı.

Jandarma ve polis ekipleri, dün Osmaneli-İznik karayolunun Ericek köyü mevkisinde ölü bulunan Ozan Rüzgar ile yaralı olarak hastaneye kaldırılan Bediha Söylemez'in bıçaklanmasına ilişkin soruşturma kapsamında, olayın faili oldukları iddiasıyla M.Ç. ile oğlu S.Ç'yi gözaltına aldı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Osmaneli-İznik karayolunun Ericek köyü Pekmezci rampaları mevkisindeki zeytinlikte, dün Ozan Rüzgar (30) ölü olarak bulunmuş, Bediha Söylemez (28) ise ağır yaralı halde Osmaneli Devlet Hastanesi'ne kaldırılmış, buradan da Bilecik Devlet Hastanesi'ne sevk edilmişti.

