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Bilecik’teki fener alayında caddeler doldu taştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.08.2019 11:45 | Son Güncelleme

Bilecik Belediyesi tarafından 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla dün gece gerçekleştirilen fener alayında cadde ve sokaklar doldu taştı.Cumhuriyet Meydanında başlayan fener alayına; Milletvekili Yaşar Tüzün ve eşi Aysel Tüzün, Belediye Başkanı Semih Şahin ve eşi Serpil Şahin, Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Metin Yaşar, İlçe Başkanı Gültekin Çalışkan, İyi Parti İl Başkanı Soner Hızlı, Belediye Başkan yardımcıları, İl Genel Meclisi ile Belediye Meclis üyeleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, muhtarlar, ve çok sayıda Bilecikli katıldı.

Bilecik’teki fener alayında caddeler doldu taştı

Bilecik Belediyesi tarafından 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla dün gece gerçekleştirilen fener alayında cadde ve sokaklar doldu taştı.
Cumhuriyet Meydanında başlayan fener alayına; Milletvekili Yaşar Tüzün ve eşi Aysel Tüzün, Belediye Başkanı Semih Şahin ve eşi Serpil Şahin, Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Metin Yaşar, İlçe Başkanı Gültekin Çalışkan, İyi Parti İl Başkanı Soner Hızlı, Belediye Başkan yardımcıları, İl Genel Meclisi ile Belediye Meclis üyeleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, muhtarlar, ve çok sayıda Bilecikli katıldı. Ellerinde, Türk bayrakları ve meşalelerle yürüyen kalabalığa, çevredeki vatandaşlarda yoğun ilgi gösterdi.

"Bütün ulusal bayramlarımızı en coşkulu şekilde kutlayacağız’’
Fener Alayı öncesinde kısa bir açıklama yapan Belediye Başkanı Semih Şahin, katılan bütün vatandaşlara teşekkür ederek, “Öncelikle bütün milletimizin 30 Ağustos zafer bayramını kutluyorum. Bütün ulusal bayramlarımızı bizlere yakışır şekilde büyük bir coşkuyla kutlayacağız. Bizlere bu bayramı armağan eden Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve tüm şehitlerimizi anıyorum’’ ifadelerini kullandı.
Konuşmanın ardından kalabalık, vatandaşlarımızın tezahüratları ve bando takımı eşliğinde yürüyüşünü gerçekleştirdi.

Bilecik’teki fener alayında caddeler doldu taştı

Bilecik’teki fener alayında caddeler doldu taştı

Bilecik’teki fener alayında caddeler doldu taştı

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