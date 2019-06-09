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Bilecik’teki orman yangını söndürme çalışmaları sürüyor

YAŞAM HABERLERİ  | 09.06.2019 22:14 | Son Güncelleme

Bilecik’in Bayırköy ve Vezirhan ilçeleri arasında yer alan karaçam ağaçlarının bulunduğu ormanda çıkan yangın, aradan geçen zamana rağmen arazi yapısı ve rüzgar dolayısıyla hala kontrol altına alınamadı.Alınan bilgiye göre, Bilecik-Sakarya karayolunun 25.

Bilecik’in Bayırköy ve Vezirhan ilçeleri arasında yer alan karaçam ağaçlarının bulunduğu ormanda çıkan yangın, aradan geçen zamana rağmen arazi yapısı ve rüzgar dolayısıyla hala kontrol altına alınamadı.
Alınan bilgiye göre, Bilecik-Sakarya karayolunun 25. kilometresinde bulunan ormanlık arazide saat 13.30 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın başladı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen alevleri ve yükselen dumanları görenler durumu hemen itfaiyeye bildirdi. Yangına 4 yangın söndürme helikopter, 3 arasöz, çok sayıda itfaiye ve personel ile müdahale ediliyor. Bölgenin sarp ve kayalık olması ve havanın da rüzgarlı olması ekiplerin işini zorlaştırırken çevre il ve ilçelerden de söndürme çalışmalarına destek verildi. Yaklaşık 10 hektarlık bir alanda etkili olan yangın 8 saat geçmesine rağmen söndürülemedi.
Yangını kontrol altına almak isteyen ekipler, rüzgar dolayısıyla kısa sürede yayılan yangına bölgenin yapısı dolayısıyla da müdahale etmekte güçlük yaşıyor. Ayrıca Bilecik Valisi Bilal Şentürk, Osmaneli Kaymakamı Naif Yavuz ve Osmaneli Belediye Başkanı Münir Şahin yangın söndürme çalışmalarını yerinde inceleyerek yetkililerden yangınla alakalı bilgiler aldı.

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