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Bilecik'teki orman yangını tamamen söndürüldü

YAŞAM HABERLERİ  | 10.06.2019 14:29 | Son Güncelleme

BİLECİK- Osmaneli karayolu üzerindeki ormanda çıkan ve 10 saatte kontrol altına alınan yangın tamamen söndürüldü.

Bilecik'teki orman yangını tamamen söndürüldü

Cafer ELMAS/BİLECİK, (DHA)- BİLECİK- Osmaneli karayolu üzerindeki ormanda çıkan ve 10 saatte kontrol altına alınan yangın tamamen söndürüldü. Yangında yaklaşık 15 hektarlık ağaçlık alan zarar gördü.
Osmaneli karayolu üzerinde bulunan Vezirhan-Bayırköy beldeleri arasındaki ormanlık alanda dün saat 13.00 sıralarında yangın çıktı. Şiddetli rüzgar nedeniyle kısa sürede yayılan alevlere 7 arazöz ve 3 helikopter ile çevre ilçelerden gelen itfaiye ekipleri müdahale etti. Yaklaşık 10 saatte kontrol altına alınan orman yangını sabah saatlerine kadar süren soğutma çalışmalarının ardından tamamen söndürüldü. İlk tespitlere göre yangında yaklaşık 15 hektarlık ağaçlık alan kül oldu.

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Bilecik'teki orman yangını tamamen söndürüldüBilecik'teki orman yangını tamamen söndürüldüBilecik'teki orman yangını tamamen söndürüldü

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