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Bilecik'teki taraftar kavgası

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.10.2018 12:11 | Son Güncelleme

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde, Beşiktaş ile Bursaspor taraftarları arasında bir dinlenme tesisinde çıkan ve 2 kişinin yaralanması ile sonuçlanan olayın faili oldukları tespit edilen 3 kişiden 2'si yakalandı - Sosyal medyada olayla ilgili provokatif paylaşım yapılan 65 hesap hakkında adli tahkikat başlatıldı

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde, Beşiktaş ile Bursaspor taraftarları arasında bir dinlenme tesisinde çıkan ve 2 kişinin yaralanması ile sonuçlanan olayın faili oldukları tespit edilen 3 kişiden 2'si yakalandı.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Demir Grup Sivasspor-Bursaspor maçı için Sivas'a giden Bursaspor taraftarı yaklaşık 350 kişi ile İstanbul'da oynanan Beşiktaş-Kayserispor müsabakasından Kütahya Gediz Beşiktaşlılar Derneğine ait minibüs ile dönen 8 Beşiktaş taraftarı arasında Bileciğin Bozüyük ilçesindeki bir dinlenme tesisinde çıkan kavganın ardından detaylı soruşturma başlatıldı.

İlk etapta 5 ekibin müdahale ettiği olayın ardından bölgedeki güvenlik kameralarının görüntüleri toplanarak incelendi. Beşiktaş taraftarı 2 kişiyi yaraladığı belirlenen 3 kişinin kimlik bilgileri tespit edildi. Bu kişilerden 2'si yakalanırken, diğer şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

- 65 sosyal medya hesabı mercek altında

Söz konusu olay bahane edilerek sosyal medyada provokatif paylaşım yapıldığı belirlenen 65 hesap hakkında da adli tahkikat başlatıldı.

Öte yandan, Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından şüpheliler hakkında 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında 1 yıl spor müsabakalarında seyirden men cezası verildi.

Olayda yaralanan Beşiktaş taraftarları H.İ.I. ile Ş.B, Bozüyük Devlet Hastanesindeki tedavilerinin ardından taburcu edilmişti.

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Bilecik’teki taraftar kavgası taraftar kavgası

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