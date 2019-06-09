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Bilecik’teki yangın kontrol altına alındı

YAŞAM HABERLERİ  | 09.06.2019 23:58 | Son Güncelleme

Bilecik’in Bayırköy ve Vezirhan ilçeleri arasında yer alan karaçam ağaçlarının bulunduğu ormanda çıkan yangın yaklaşık 10 saat sonra kontrol altına alındı.Bilecik-Sakarya karayolunun 25.

Bilecik’in Bayırköy ve Vezirhan ilçeleri arasında yer alan karaçam ağaçlarının bulunduğu ormanda çıkan yangın yaklaşık 10 saat sonra kontrol altına alındı.
Bilecik-Sakarya karayolunun 25. kilometresinde bulunan ormanlık arazide saat 13.30 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın başladı. Yangına 4 yangın söndürme helikopter, 3 arazöz, çok sayıda itfaiye ve personel ile müdahale edildi. Bölgenin sarp ve kayalık olması ve havanın da rüzgarlı olması ekiplerin işini zorlaştırırken çevre il ve ilçelerden de söndürme çalışmalarına destek verildi. Yaklaşık 15 hektarlık bir alanda etkili olan yangın uzun uğraşlar sonrasında saat 23.30 sıralarında kontrol altına alındı.
Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

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