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Bilecik’ten ’Diyarbakır Anneleri’ne destek

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.10.2019 23:38 | Son Güncelleme

Terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen ailelerin HDP Diyarbakır İl Binası önündeki oturma eylemi 38’inci gününe girerken, ailelere bir destek de Bilecik’ten geldi.Vatan Partisi Bilecik İl Başkanlığı tarafından Bilecik Belediyesi Kültür Sitesi Aile Çay Bahçesi önünde kurulan stantta imza kampanyası başlatılarak ailelere destek istendi.

Bilecik’ten ’Diyarbakır Anneleri’ne destek

Terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen ailelerin HDP Diyarbakır İl Binası önündeki oturma eylemi 38’inci gününe girerken, ailelere bir destek de Bilecik’ten geldi.
Vatan Partisi Bilecik İl Başkanlığı tarafından Bilecik Belediyesi Kültür Sitesi Aile Çay Bahçesi önünde kurulan stantta imza kampanyası başlatılarak ailelere destek istendi. Diyarbakır’da ailelerin 38 gündür oturma eyleme yaptıklarını anlatan Vatan Partisi Bilecik İl Başkanı Niyazi Güner, "Bilecik ilimizde, Diyarbakır’da nöbet tutan annelere destek amacı ile bu imza kampanyasını açmış bulunuyoruz. PKK eşittir HDP’dir diye düşünüyoruz. Analar doğru bir merkezde doğru yerde çocuklarını arıyorlar çocuklarının hesabını soruyorlar. Bu aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti’nin bölücü teröre karşı sadece anaların çocuklarını araması veya istemesi değildir, aynı zamanda PKK terör örgütünün siyasi ayağı olan HDP’ye karşı bir başkaldırıdır. Dolayısıyla HDP binasında nöbet tutuluyor. Bu, toplumu birlikte hareket etmeye çağrıdır. Anaların yanında bu ülkede anaların evlatları savaşıyor. Kime karşı, PKK’ya karşı, şu kadar oy aldı bu kadar oradaki oy almak için insanlara silah baskısı yaptı diye buna göz mü yumacağız" dedi.

"HDP bölücü terör örgütünün siyasi koludur"
Bilecik’ten HDP yanlılarına seslenen Güner, "HDP kapatılmalı, HDP bölücü terör örgütünün siyasi koludur. HDP eşittir PKK. Diyarbakır’daki Hacire ana Kürt, o zaman ben Kürdüm. O zaman bak ben Türküm Hacire ana da Türk. Yani ’bu ülkenin birliği bütünlüğü için Türk polisine Türk askerine silah çekmesin ben çocuğumu istiyorum’ diyor. Kimseye karşı bir husumetimiz yok, tek husumetimiz PKK’ya karşı, onun sevicilerine karşı" ifadelerini kullandı.

Bilecik’ten ’Diyarbakır Anneleri’ne destek

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