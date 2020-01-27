Bilecik’ten Elazığ’a 1 tır dolusu yardım malzemesi yola çıktı

Elazığ’ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6,8’lik depremin ardından Bilecik Şoförler ve Otomobilciler Odası tarafından başlatılan yardım kampanyası büyük destek gördü.

Kampanya kapsamında toplanan bir tır dolusu yardım malzemesi deprem bölgesine ulaştırılmak üzere AFAD’a teslim edildi. Yardım tırında kışlık kıyafet, battaniye ve ısıtıcılar yer aldığını anlatan Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Selman Aydeniz, “Bir günde bir tır dolusu yardım topladık. Tüm halkımıza duyarlılığından ve desteklerinden ötürü teşekkür ederim. Türk milleti ne kadar necip bir millet olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar dilerim. Ertuğrul’un ocağı, ata toprağı Bilecik her zaman depremzedelerimizin yanındadır” dedi.

