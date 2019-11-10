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Bilek güreşinde yine dünya şampiyonu oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.11.2019 12:06 | Son Güncelleme

 ÇANAKKALE'de kaporta ustası olarak çalışırken, 2004'te geçirdiği trafik kazası sonucu omurilik felci yüzünden tekerlekli sandalyeye mahkum olan Ümit Burunlular (44), 2011 yılında başladığı bilek güreşi sporunda 7 Türkiye, 5 Avrupa ve 9 dünya şampiyonluğu kazandı.

Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE'de kaporta ustası olarak çalışırken, 2004'te geçirdiği trafik kazası sonucu omurilik felci yüzünden tekerlekli sandalyeye mahkum olan Ümit Burunlular (44), 2011 yılında başladığı bilek güreşi sporunda 7 Türkiye, 5 Avrupa ve 9 dünya şampiyonluğu kazandı. 8 yıldır Avrupa'da ve dünyada rakip tanımayan ve bileği bükülmeyen milli sporcu Ümit Burunlular, son olarak Romanya'nın Köstence şehrinde düzenlenen Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası'nda sağ ve sol kolda Rus rakibi Malkhaz Doguzov'u yenerek, dünya şampiyonu oldu.
Türkiye Sakatlar Derneği Çanakkale Şube Başkanı ve Milli sporcu Ümit Burunlular, 2011 yılında başladığı bilek güreşi sporunda Avrupa ve dünyada rakiplerine şans tanımadı. Başarılarla dolu bir 8 yıl geçiren Ümit Burunlular'ın bile bükülmüyor. 8 yılda, 7 Türkiye birinciliği, 9 dünya birinciliği, 5 Avrupa birinciliği, 3 Avrupa ikinciliği, 4 dünya ikinciliği, 7 Türkiye ikincililiği ve 5 Türkiye üçüncülüğü ile 40 madalya kazandı. Milli sporcu Ümit Burunlular, son olarak Romanya'nın Köstence şehrinde düzenlenen Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası'nda +75 kiloda sağ ve sol kolda Rus rakibi Malkhaz Doguzov'u yenerek, büyük bir başarıya imza attı.
'TÜRK’ÜN GÜCÜNÜ GÖSTERDİK'
Romanya'nın Köstence şehrinde düzenlenen Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası'nda sağ ve sol kolda +75 kiloda 9'uncu kez dünya şampiyonu olarak, Türkiye ve Çanakkale'ye büyük bir zafer yaşattığı için gurur duyduğunu belirten Ümit Burunlular, "3 sene içinde 9’uncu dünya şampiyonluğunu kazanmak gurur verici. Zor oldu ama güzel bir sonuç elde ettik. 3 tanesi dünya kupası olmak üzere olmak suretiyle 9 tane aldık. Bu süreçte zorlandık. Çünkü rakiplerimiz genç ve dinamikti. Ağır siklette yarıştığımız içinde sayı fazlaydı. 11 tane sporcu vardı. Bilek güreşinde bu sporcularla bilek güreşi olduğu için fazla oynayamıyorsun. Çünkü onlar genç. Biz ileri yaştayız. Bastık aldık. Türk’ün gücünü gösterdik" dedi.
'20 GÜNLÜK BİR SPORLA DÜNYA ŞAMPİYONASINA KATILDIM'
Dünya Şampiyonası'na mide rahatsızlığı nedeniyle hastanede tedavi gördüğü için hazırlanamadığını ifade eden Ümit Burunlular, "Şampiyonaya az süre kalmıştı. Tedavi sürecim tamamlandıktan sonra spor salonunda çalışmalara başladım. Kaslarımı aktif hale getirmek ve zarar görmeden maç yapabilmek için toplamda 20 günlük bir sporla dünya şampiyonasına katıldım. Cenab-ı Allah’ın desteğiyle güzel bir sonuç elde ettik" diye konuştu.
HEDEF; OLİMPİYAT ŞAMPİYONLUĞU
Hedefinin olimpiyat şampiyonluğu olduğunu kaydeden Burunlular, "Ülkemizi olimpiyatlarda da bilek güreşi dalında temsil edeceğim. Hedefim olimpiyat şampiyonluğu. Türkiye’de öncelikle birlik ve beraberlik olmasından yanayım. Her zaman bunu savundum. Çünkü grup sporundan geliyorum. Ülke olarak zor bir süreçten geçiyoruz. Cenab-ı Allah yukarıda ülkemizi yönetenlerin yardımcısı olsun. Mehmetçiğimizin, polisimizin yardımcısı olsun. Bizde onlara bu şekilde destek olmuş oluyoruz. Şampiyon olarak desteğimizi onlara göstermiş oluyoruz" diye konuştu.

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