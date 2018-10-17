Bileklerini kesip, kendini astı

İbrahim DANIŞ/ TORBALI (İzmir), (DHA)- İZMİR'in Torbalı ilçesinde Hamit Orçun B. (21), önce bileklerini kesti, ardından kendini asarak yaşamına son verdi.
Yazıbaşı Mahallesi İstiklal Caddesi'nde yaşayan Hamit Orçun B., henüz bilinmeyen bir nedenle banyoda her iki bileğini 8 ayrı yerden kesti. Hamit Orçun B., daha sonra evin bahçesindeki hayvan damının tavanına bağladığı iple kendini astı. Hamit Orçun B.'yi, dün saat 19.00 sıralarında babası Nami B. buldu. Oğlunu asılı olduğu ipten indiren baba, sağlık ekiplerini arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Hamit Orçun B.'nin öldüğü belirlendi. Hamit Orçun B.'nin bilgisayar masasının üzerinde, 'Hayat cehennemse, ölüm cennettir' yazılı bir not bulunduğu öğrenildi.
Jandarma, daha önce kazandığı üniversiteyi yarım bıraktığı belirtilen Hamit Orçun B.'nin intiharıyla ilgili soruşturma başlattı.
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