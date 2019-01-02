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Bileklerini kesip, otelin balkonundan atladı

YAŞAM HABERLERİ  | 02.01.2019 17:39 | Son Güncelleme

YALOVA'da kaldığı otelin banyo aynasını kırıp parçalarıyla bileklerini kesen Azeri uyruklu H.H.

Bileklerini kesip, otelin balkonundan atladı

Süheyla GÖZDERELİLER/YALOVA, (DHA)- YALOVA'da kaldığı otelin banyo aynasını kırıp parçalarıyla bileklerini kesen Azeri uyruklu H.H. (30), ardından balkondan atladı. Ağır yaralanan H.H., kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Cumhuriyet Caddesi'nde bulunan otelin üçüncü katındaki odada kalan Azeri uyruklu H.H., bugün öğle saatlerinde banyodaki aynayı kırarak, parçalarıyla bileklerini kesti. Ardından otel odasının balkonuna çıkan H.H., kendisini boşluğa bıraktı. Otelin altındaki dönercinin önüne düşen H.H.'ye ilk müdahaleyi çevredekiler yaptı. Ağır yaralanan H.H., ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekibi tarafından Yalova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. H.H., hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri olay yerinde inceleme yaptı, Cumhuriyet Savcılığı soruşturma başlattı. Polisin yaptığı araştırmada H.H.'nin suç kaydı olduğu belirlendi.

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Bileklerini kesip, otelin balkonundan atladıBileklerini kesip, otelin balkonundan atladıBileklerini kesip, otelin balkonundan atladıBileklerini kesip, otelin balkonundan atladı

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