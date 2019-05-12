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Bilen ailesinin buruk Anneler Günü

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.05.2019 15:32 | Son Güncelleme

Şırnak’ın Silopi ilçesinde terör örgütü PKK mensuplarınca yola tuzaklanan patlayıcının infilak etmesi sonucu hayatını kaybeden Diyar Bilen’in annesi Asya Bilen, Anneler Günü’ne buruk girdi.Geçtiğimiz günlerde Silopi’de piknik gezisine giden vatandaşları bıraktıktan sonra geri dönen minibüse terör örgütü PKK tarafından bombalı saldırı yapılmış, patlamada Servet Bilen ve Diyar Bilen hayatlarını kaybetmişti.

Şırnak’ın Silopi ilçesinde terör örgütü PKK mensuplarınca yola tuzaklanan patlayıcının infilak etmesi sonucu hayatını kaybeden Diyar Bilen’in annesi Asya Bilen, Anneler Günü’ne buruk girdi.
Geçtiğimiz günlerde Silopi’de piknik gezisine giden vatandaşları bıraktıktan sonra geri dönen minibüse terör örgütü PKK tarafından bombalı saldırı yapılmış, patlamada Servet Bilen ve Diyar Bilen hayatlarını kaybetmişti. Patlamada hayatını kaybeden Diyar Bilen’in annesi Asya Bilen, Annelere Günü’ne buruk girdi. Diyar’ın sınıf arkadaşları ise Asya Bilen’in evine giderek acılı annenin Anneler Günü’nü kutladı. Ellerinde çiçeklerle bahçe avlusunda anneye sarılan çocuklar ve öğretmen gözyaşlarına tutuldu. Çocuklara sarılan anne Asya Bilen, "Ben ağlamayacağım siz hepiniz benim çiçeklerimsiniz. Allah’ım kimseye bu acıyı göstermesin. Hoş geldiniz sefalar getirdiniz. Senin başın sağ olsun. Sen annesisin zaten. Sen benden daha çok ağlıyorsun. Ben ağlamıyorum, sizde ağlamayın. Diyar için ağlamıyorum, rüyamda görüyorum. Diyor anne ağlama onun için hiç ağlamıyorum. Diyar için dünyanın başı sağ olsun, Türkiye Cumhuriyeti’nin başı sağ olsun, devletin başı sağ olsun. Herkes baksın benim oğluma. Ne kadar neşelidir, bak gülüyor. Ne kadar güzeldir bak, bu insanlıktır, bu vicdandır" dedi
Oğlunun bayram için biriktirdiği 35 lirasını gösteren anne Asya Bilen, “Oy anam, Allah hakkını yerde bırakmasın. Anam, hakkını helal etmiyorum. Diyor ‘anam sen hangi renk seviyorsun bir takım alacağım o parayla’ demişti ben de oğlum mavi demiştim. Anam, bak Diyar gülüyor, anacığım" diye ağıt yaktı.
Diyar Bilen’in sınıf arkadaşları ve öğretmenleri de bu durum karşısında gözyaşlarını tutamadı.

Bilen ailesinin buruk Anneler Günü

Bilen ailesinin buruk Anneler Günü

Bilen ailesinin buruk Anneler Günü

Bilen ailesinin buruk Anneler Günü

Bilen ailesinin buruk Anneler Günü

Bilen ailesinin buruk Anneler Günü

Bilen ailesinin buruk Anneler Günü

Bilen ailesinin buruk Anneler Günü

Bilen ailesinin buruk Anneler Günü

Bilen ailesinin buruk Anneler Günü

Bilen ailesinin buruk Anneler Günü

Bilen ailesinin buruk Anneler Günü

Bilen ailesinin buruk Anneler Günü
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