İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, terörle mücadelenin hız kesmeden devam ettiğini belirterek, "3 bin 333 teröristi iki yılda etkisiz hale getirdik, 3 bin 99 sığınaklarını, barınaklarını tarumar ettik. Sadece kendi coğrafyamız içerisinde değil, Irak'ın kuzeyi ve Suriye'de de haklarından geliyoruz. Bize itimat edin, güç verin, bilesiniz ki bunların kökünü kazıyoruz." dedi. Düzce Belediyesi Meydanı’nda vatandaşa hitap eden Soylu, sadece 31 Mart seçimleri için değil, bu ülkeye yapılanları anlatmak için geldiklerini söyledi. Dış güçlerin on yıllardır bu milletin yakasından düşmediğini belirten Soylu, Türkiye’nin hep düşkün, kuvvetsiz ve kudretsiz olmasını istediklerini, bütün dünyaya hükmü geçen bir ülke olmasını istemediklerini vurguladı. Bakan Soylu, Türkiye’nin son 8 yıldır farklı olaylarla karşı karşıya bırakıldığını, bugün karşılarında Gezi’yi, 17-25 Aralık'ı, 6-7 Ekim'i, 15 Temmuz’u tahrik edenlerin bulunduğunu aktardı. Yerel seçimler öncesinde çok tehlikeli bir oyun oynandığına dikkati çeken Soylu, şunları kaydetti:

"Bu yerel seçimler 2014, 2009 seçimleri gibi değil, bu başka bir oyun. Seçim bitecek, önümüzde 4,5 yıl var. Ektikleri nifak tohumlarıyla aldıkları belediyelerde fitneyi yaymaya başlayacaklar. Milletimizi birbirine kışkırtacak, düşürecek tabloya Türkiye’yi hazırlamayı net bir şekilde yapıyorlar. Bunun öncülüğü Kılıçdaroğlu yapıyor. 94 belediyeyi niye aldık? Teröre yardım ediyorlar diye değil mi? Ne gerek var o zaman almaya bunları. Gabar’a Tendürek’e giden o evlatlara, ülkemin namusu, ezanı için giden çocuklara ne diyeceğiz? Sadece bu ülkenin sahibi yerin üzerindeki bizler miyiz? PKK’daki adamları oraya toplayacaklar. Ondan sonra bu milleti birbirine kırdırmaya çalışacaklar. Yerin altındakilere ne hesap vereceğiz?" Doğu ve Güneydoğu’da huzurun hakim olduğunu vurgulayan Soylu, "Esnaf artık haraç vermiyor, 24 saat huzur var orada. Biz oraya sadece terörle mücadele etmek için değil, 13-14 yaşındaki kız çocuklarını alıp o hayvan Murat Karayılan’a, Cemil Bayık'a götürüp, onların masasına meze yapan adamların burnundan fitil fitil getirmek için gidiyoruz. O çocuklara umut vermek için gidiyoruz. Biz Müslümanız, sınav dünyasındayız. Bizim esasımız ahirdir, öteki dünyadır. Biz, büyük milletiz, 780 milyon metrekarenin milleti değiliz, büyük ve asil bir milletiz." ifadelerini kullandı.

- "Kurulan tezgahı bu millet 50 gramlık oy pusulasıyla bozdu" Oyuna gelinmemesi gerektiğini dile getiren Soylu, "Kurulan tezgahı bugüne kadar bu millet 50 gramlık oy pusulasıyla bozdu. Başı açığı da başı örtülüsü de bugün Meclis'e giriyor mu? Ne oldu, ülke mi bölündü, ülke mi parçalandı? Ülkem birlik içerisinde oldu, Cumhuriyetimiz güçlendi." şeklinde konuştu. Bakan Soylu, malum zihniyetin yıllardır milleti ötekileştirmekten başka bir şey yapmadığını belirterek, "Bunu hep CHP bayrağı altında yapmaya çalıştılar. Küçümsediler, hakir gördüler, aşağıladılar, ayağımızın ucuna baktırdılar, ufka hiç baktırmadılar. Güçlü ülke olalım 2023, 2053, 2071... Bunu hiç istemediler. 'Dünyanın en büyük havalimanını yapacağız' dedik, 'yapmayın' dediler. Yaptık mı? Avrasya Tüneli'ni istemediler, yaptık mı? Uzak Doğu'yu Avrupa'ya kadar bağlayacak Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün üzerindeki tren yolunu yapıyor muyuz?" ifadelerini kullandı. - "Bilesiniz ki bunların kökünü kazıyoruz" Türkiye'nin, savunma sanayi alanında artık kendi adımlarını attığını anımsatan Soylu, şöyle devam etti:

"Kimseye ihtiyacımız yok. İnsansız hava araçlarının içerisine bir yazılım yapıyoruz, mayıs ayında inşallah takacağız. Teröristler bırakın dağlarda gezmeyi kafalarını çıkaramayacaklar, kafalarını. 3 bin 333 teröristi iki yılda etkisiz hale getirdik, 3 bin 99 sığınaklarını, barınaklarını tarumar ettik. Sadece kendi coğrafyamız içerisinde değil, Irak'ın kuzeyi ve Suriye'de de haklarından geliyoruz. Bize itimat edin, güç verin, bilesiniz ki bunların kökünü kazıyoruz, milletimizi bu illetten kurtarıyoruz." Bakan Soylu, Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonlarını yaptıklarını da anımsatarak, bir günde 7,2 ton esrar, bin 500 kilo, bin 200 kilo eroin ele geçirdiklerini, iki ay içerisinde geçen yılın toplamından daha fazla kokain yakaladıklarını söyledi. 2017 ve 2018 yılında toplam 10 milyar lira değerinde uyuşturucu yakaladıklarını aktaran Soylu, "Bunların önemli bir bölümü PKK'nın malı. PKK'nın sadece belediyelerini değil, PKK'nın kaçak sigarada payı yüzde 21'di, şimdi yüzde 5,5'e düştü. Her taraftan şah damarlarını kesiyoruz merak etmeyin." dedi.