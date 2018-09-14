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Bilet almadan geçti, bozuntuya vermedi

İLGİNÇ HABERLER  | 14.09.2018 08:31 | Son Güncelleme

Bilet almadan geçti, bozuntuya vermedi.

Sosyal medyada yayılan bir video ilgi gördü. Girişte bilet almadan bariyerden atlayan adam, anında yere kapaklandı. Sonrasında ise bozuntuya vermeden devam etmesi kameraya yansıdı.

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Anahtar Kelimeler:
Turnike bilet geçiş

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