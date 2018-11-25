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Bileziği aldığı gibi kaçtı

YAŞAM HABERLERİ  | 25.11.2018 10:12 | Son Güncelleme

KUYUMCU  dükkanına giren kadın bakmak için aldığı bilezikle birlikte kaçmaya başladı.

Bileziği aldığı gibi kaçtı

Ersan SAN/İSTANBUL,(DHA) KUYUMCU dükkanına giren kadın bakmak için aldığı bilezikle birlikte kaçmaya başladı. O anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Kuyumcu kaçarken yakaladığı kadının "Çocuklarım için yaptım" sözleri üzerine serbest bıraktı, suç duyurusunda bulunmadı.

Olay Esenyurt Merkez Mahallesi'nde önceki gün öğlen saatlerinde meydana geldi. Dükkana gelen bir kadın, kuyumcu Kamil Albalıkçı'dan bakmak için bir bilezik aldı. Kadın bileziği alır almaz dükkandan çıkıp kaçmaya başladı. Güvenlik kameraları tarafından görüntülenen olayda, dükkanda bulunan başka bir kadın müşteri ve Albalıkçı, hırsızı kovalamak için dükkandan çıktı. Albalıkçı yaklaşık 100 metre sonra kadını yakaladı. Kadın "Çocuklarım için yaptım" deyince, Albalıkçı kadını bıraktı ve suç duyurusunda bulunmadı.

Kuyumcu Kamil Albalıkçı olayı şöyle anlattı: "Bileziği tarttım, fiyatını söyledim. Bileziği müşterinin eline verdim. Eline aldıktan sonra parasını istedim. Kusura bakma diyerek kaçmaya başladı. Dükkandaki diğer müşterim peşine koştu. Ben de o esnada dükkanı bırakıp peşine koşunca, dışarıdaki esnaf arkadaşlara 'dükkana bakın ben gelene kadar' dedim. Dükkanın 100 metre ilerisinde bayanı yakaladım. Bilezik avucundaydı. Bileziğimi aldıktan sonra 'Çocuklarım için yaptım' deyince ben de çok fazla üstüne düşmeyip, bayanı bırakıp dükkanıma döndüm. Şikayetçi olmadım"

(FOTOĞRAF)

Bileziği aldığı gibi kaçtıBileziği aldığı gibi kaçtıBileziği aldığı gibi kaçtıBileziği aldığı gibi kaçtı

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