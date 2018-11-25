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BİLEZİĞİ ALDIĞI GİBİ KAÇTI 

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.11.2018 10:20 | Son Güncelleme

  *Hırsızlığı yapan kadın 'çocuklarım için yaptım' deyince kuyumcu suç duyurusunda bulunmadı.

*Hırsızlığı yapan kadın 'çocuklarım için yaptım' deyince kuyumcu suç duyurusunda bulunmadı.

Haber-Kamera: Ersan SAN/İSTANBUL,(DHA)
Kuyumcu dükkanına giren kadın bakmak için aldığı bilezikle birlikte kaçmaya başladı. O anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay Esenyurt Merkez Mahallesi'nde önceki gün öğlen saatlerinde meydana geldi. Dükkana gelen bir kadın, kuyumcu Kamil Albalıkçı'dan bakmak için bir bilezik aldı. Kadın bileziği alır almaz dükkandan çıkıp kaçmaya başladı. Güvenlik kameraları tarafından görüntülenen olayda, dükkanda bulunan başka bir kadın müşteri ve Albalıkçı, hırsızı kovalamak için dükkandan çıktı. Albalıkçı yaklaşık 100 metre sonra hırsızı yakaladı. Kadın "Çocuklarım için yaptım" deyince, Albalıkçı kadını bıraktı ve suç duyurusunda bulunmadı.

Kuyumcu Kamil Albalıkçı olayı şöyle anlattı: "Bileziği tarttım, fiyatını söyledim. Bileziği müşterinin eline verdim. Eline aldıktan sonra parasını istedim. Kusura bakma diyerek kaçmaya başladı. Dükkandaki diğer müşterim peşine koştu. Ben de o esnada dükkanı bırakıp peşine koşunca, dışarıdaki esnaf arkadaşlara 'dükkana bakın ben gelene kadar' dedim. Dükkanın 100 metre ilerisinde bayanı yakaladım. Bilezik avucundaydı. Bileziğimi aldıktan sonra 'Çocuklarım için yaptım' deyince ben de çok fazla üstüne düşmeyip, bayanı bırakıp dükkanıma döndüm. Şikayetçi olmadım"

Görüntü dökümü:
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-Güvenlik kamerası
-Hırsızlık anı
-Kadının kaçması
-Diğer kadın ve Albalıkçı'nın arkasından koşması
-Aktüel görüntüler
-Albalıkçı'nın olayı anlatması
-Genel ve detaylar

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