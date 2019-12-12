Bilfen Gaziantep öğrencileri NASA'da

GAZİANTEP, (DHA)- BİLFEN liselerinde gelenekselleşen Amerika Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) kampına, bu sene eğitim öğretime başlayan Gaziantep Bilfen Liseleri de katıldı. NASA ve STEM+A projesi için Amerika’ya giden öğrenciler, Orlando’da bulunan NASA Ulusal Havacılık ve Uzay Yönetimi'ne ait Kennedy Space Center’de, uzaya ve bilinmeyene yolculuk yaptı.

2016 yılında Mars’a insansız araç ile gitmenin ilk adımı olan ORION’un kalkışını Kennedy Space Center’da canlı olarak izleyen Bilfen Liseleri, bu yıl bilim deneyimlerine yenisini ekledi. Yenilenen “ISS 3-Day Camp Program” kapsamında, NASA’da 3 günlük akademik eğitim alan öğrenciler, simülatör yardımıyla astronotların dünyasına giriş yapıp, Mars’ta üstlendikleri farklı görevleri tamamladılar. Mars’ta yaşamın ayrıntılarını deneyimleyen öğrenciler, VR gözlüklerle Mars’ın etrafında oluşturulması düşünülen araştırma istasyonunun tamirini yaptılar. Mars üzerindeki şartların oluşturulduğu laboratuvarlarda bitki yetiştirme ve analiz etme gibi birçok görevi de başarı ile tamamlayan gençler, 3 gün boyunca Mars’ta yaşamı deneyimledi.

LİSELİLERDEN ORTAK DÜŞÜNCE: NASA İNANILMAZDI

Deneyimlerini anlatan Bilfen Gaziantep Lisesi Öğrencisi Umut İlyas Algan, “Kennedy Space Center içerisinde bulunduğumuz üç gün hem akademik açıdan hem de İngilizce gelişimim açısından bana çok fayda sağladı" dedi. Zehra Nur Memiş de “Gezinin her anında yeni bir şey görmenin heyecanını yaşadım. Müzeleri gezmek, Empire State Building’te fotoğraf çekmek ve IFLY harika bir deneyimdi" diye konuştu. Eğitim programlarının yanında Amerika’da farklı etkinliklere de katılan öğrencilerden Enes Ustaz ise “NBA maçını televizyonda izlerken hayalini kurduğum sahada atış yapmak unutulmaz bir andı" dedi.

IFLY DENEYİMİ

Orlando’da bulunan IFLY’ın benzersiz dikey rüzgâr tüneli ortamına da giren öğrenciler, interaktif STEM sunumuna katılma şansı da yakaladı. Öğrenciler rüzgar tünelinde hava direncinin bağlı olduğu değişkenleri deneyerek, öğrenip uçuş güvenliği eğitimi de alma fırsatı buldu.

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