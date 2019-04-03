Bilfen Liseleri yeniden Kuzey Kutbu’nda

İSTANBUL, (DHA)- Bilfen Liseleri öğrencileri, üç yıl önce Kuzey Kutbu'nda kurdukları 'İlk Türk Araştırma İstasyonu'nun yenilenme çalışmaları için tekrar Svalbard’a gitti.

Bilfenli öğrenciler aşırı soğukların da etkisi ile zaman içinde istasyondan alınan veri miktarındaki sapmaların artması sonucu ekipmanları değiştirmek üzere tekrar yollara düşerek meteorolojik veriler vasıtasıyla küresel iklim değişimini ve bir doğa harikası olan kuzey ışıklarını takip etmek için üç sene önce hayata geçirdikleri araştırma istasyonunu yenilediler.

Bilfen Liseleri Robot Kulübü öğrencileri, Kuzey Kutbu’nda kurulan ve üzerinde Türk bayrağı olan tek istasyon olma özelliği taşıyan projelerini üç sene önce hayata geçirdi. Meteorolojik, manyetik alan verilerinin yanında, Kutup Işıklarının gökyüzünde meydana getirdiği aydınlanmayı da ölçebilen istasyonun yenilenmesi için tekrar yola koyulan Bilfen ekibi, Svalbard Adası’ndaki çalışmalarını tamamladı.

Proje çerçevesinde istasyon sıcaklık, basınç ve nem gibi meteorolojik verilerin yanında ultraviyole, infrared ve toplam aydınlatma şiddetini ve üç boyutlu olarak manyetik alan şiddetini ölçümleyebiliyor.