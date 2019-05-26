HABER

Bilfenli öğrenciler ve Kubat’tan senfonik türküler

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.05.2019 11:43 | Son Güncelleme

Türkiye’nin ilköğretim düzeyindeki öğrencilerinden oluşan ilk ve tek filarmoni orkestrası olan ‘Bilfen Filarmoni Orkestrası ve Korosu’, muhteşem bir geceye imza attı.

Türkiye’nin ilköğretim düzeyindeki öğrencilerinden oluşan ilk ve tek filarmoni orkestrası olan ‘Bilfen Filarmoni Orkestrası ve Korosu’, muhteşem bir geceye imza attı. 6, 7 ve 8. sınıf öğrencilerinden oluşan yaklaşık 500 kişilik orkestra ve koro, Haliç Kongre Merkezi’nde gerçekleşen geleneksel yıl sonu konserinde Kubat ile birbirinden güzel türküler seslendirdi.
2018 - 2019 öğretim yılının bitmesine sayılı günler kala, Bilfen Ortaokullarının İstanbul içi ve İstanbul dışı tüm kampüslerinden, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda seçilen 6, 7 ve 8. sınıflarından oluşan yaklaşık 500 kişilik Bilfen Filarmoni Orkestrası ve Korosu, bu kez Türk halk müziği sanatçısı Kubat ile aynı sahneyi paylaştı. Haliç Kongre Merkezi’nde gerçekleşen geleneksel yıl sonu konserinde Bilfenli öğrencilerle sahne alan Kubat, birbirinden güzel türküleri öğrencilerle seslendirdi. Orkestra öğrencilerinin bağlama, keman, gitar, flüt, klarnet, obua, orff, korno ve çellolarını konuşturduğu gece, uzun yıllar akıllardan silinmeyecek görüntülere sahne oldu. ‘Bilfen Filarmoni Orkestrası ve Bilfen Korosu’yla birlikte olmaktan çok mutlu olduğunu belirten Kubat, özellikle bu eşsiz orkestra ve koronun çalışmasına katkıda bulunan 90 müzik öğretmenine ayrıca teşekkür etti.

“Türküler emin ellerde gençliğin elinde”
Şimdiye kadar sayısız ödül aldığını söyleyen Kubat, “Bugün gerçekten benim için bir tarih yazılıyor. Türküler emin ellerde, işte gençliğin elinde. En güzel ödül beni buraya davet etmeniz ve Bilfenli öğrencilerle bu güzel geceyi birlikte gerçekleştirmek. Bu organizasyonun mimarı Bilfen Okulları müzik öğretmenlerine özellikle teşekkür ederim. İnanılmaz bir ekiple birlikteyim” dedi.
Türküler yayıldıkça, büyüdükçe daha mutlu olduğunu ve bu organizasyon için iki gündür heyecandan uyuyamadığını söyleyen Kubat, asıl alkışı öğrencilerin ve onları müziğe, sanata yönlendiren ailelerinin hak ettiğini söyledi.

Gelenekselleşen Yıl Sonu Konseri
Daha önceki yıllarda Sezen Aksu, Ajda Pekkan, Kenan Doğulu, Teoman, Emma Shapplin, Sertap Erener, Enrico Macias, Nilüfer ve Candan Erçetin gibi birçok ünlü isimle aynı sahneyi paylaşan öğrenciler, performansları ile izleyenleri oldukça etkiledi. Gecede perde; orkestranın çaldığı "The Avengers" adlı parça ile açıldı. Orkestra şefliğini müzik öğretmeni Atilla Azizi’nin yaptığı konser programında, Kubat ve öğrencilerin beraber seslendirdikleri “Gesi Bağları”, “Fidayda”, “Ah Yalan Dünya” ve “Gönül Dağı" türküleri izleyenlerden büyük alkış aldı.
Haliç Kongre Merkezi’ni dolduran 2 bin 500 davetlinin izlediği konserde Bilfen müzik öğretmeni Özgür Önal’ın seslendirdiği "Uzun İnce Bir Yoldayım" türküsü geceye renk kattı. Türkiye’nin önemli halk müziği sanatçılarından Kubat, Anadolu ezgilerine yer verdiği konserinde "Doyulur mu", "Bu Gün", “Bahçe Duvarından Aştım”, "Kerimoğlu" ve "Yas" isimli dillerden düşmeyen türküleri de seslendirdi. Kubat, enstrümanları ve sesleri ile kendisine eşlik eden öğrencilere teşekkür ederek, öğrencilerle birlikle konserin finalini "Bu Gala" türküsüyle yaptı.

Korkunç! Her şey bir anda oldu Korkunç! Her şey bir anda oldu
Bursa'nın daktilo tamircisiBursa'nın daktilo tamircisi
Expo'daki canlı bitkiler küllerinden doğduExpo'daki canlı bitkiler küllerinden doğdu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Korkunç olay! Ayakları kopmuş halde bulundu!

Korkunç olay! Ayakları kopmuş halde bulundu!

13 yaşındaki çocuk 4 yaşındaki kardeşini boynundan vurdu!

13 yaşındaki çocuk 4 yaşındaki kardeşini boynundan vurdu!

G.Saray 22. şampiyonluk kupasını kaldırdı

G.Saray 22. şampiyonluk kupasını kaldırdı

Boşanma iddiaları gündemdeyken Cumhurbaşkanı ile görüştüler

Boşanma iddiaları gündemdeyken Cumhurbaşkanı ile görüştüler

Soylu: Allah muhafaza, uzun menzilli füzeyle saldırabilirler

Soylu: Allah muhafaza, uzun menzilli füzeyle saldırabilirler

Ayasofya'da bu sabah! Sık sık o sloganı attılar

Ayasofya'da bu sabah! Sık sık o sloganı attılar

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Milli Eğitim Bakanlığı harekete geçti

Milli Eğitim Bakanlığı harekete geçti

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Lise öğrencisinin korkunç ölümü! Dizideki gibi intihar etmiş

Lise öğrencisinin korkunç ölümü! Dizideki gibi intihar etmiş

MHP'li başkanın neden öldürüldüğü ortaya çıktı

MHP'li başkanın neden öldürüldüğü ortaya çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kars’ta FETÖ’den 5 rütbeli asker tutuklandı

5 rütbeli asker tutuklandı

Adıyaman'da feci kaza: Çok sayıda yaralı var!

Adıyaman'da feci kaza: Çok sayıda yaralı var!

Adana'da 2 gündür aranan Cengizhan'ın cesedi bulundu!

İki gündür aranıyordu! Cesedi bulundu...

Sokak ortasında dehşet! Baba ve oğluna kurşun yağdırdılar!

Sokak ortasında dehşet! Baba ve oğluna kurşun yağdırdılar!

Gece yarısı korkunç olay! 13 yaşındaki çocuk 4 yaşındaki kardeşini boynundan vurdu!

13 yaşındaki çocuk 4 yaşındaki kardeşini boynundan vurdu!

Saatlerdir her yerde aranıyordu! Küçük Mustafa bakın nerede bulundu!

Küçük Mustafa bakın nerede bulundu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.