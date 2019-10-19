"Bilge Kral" Aliya, kabri başında anıldı

SARAYBOSNA (AA) - Bağımsız Bosna Hersek'in ilk cumhurbaşkanı Aliya İzetbegoviç, vefatının 16. yılında mezarı başında anıldı.

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'daki Kovaçi Şehitliği'nde düzenlenen anma törenine, merhum liderin yakınları, devlet yetkilileri ve çok sayıda kişi katıldı.

Bosna Hersek'e bağımsızlık yolunda önderlik eden ve felsefi kişiliği dolayısıyla Türkiye'de "Bilge Kral" olarak anılan Aliya'nın kabri başındaki törene katılanlar dua edip, mezara çiçek bıraktı.

- "Aliya sıra dışı bir adam, muhteşem bir baba ve dosttu"

Merhumun oğlu, Bosna Hersek Halklar Meclisi Başkanı Bakir İzetbegoviç, burada yaptığı açıklamada, babasının Boşnak halkı ve vatanı için mücadele ettiğini vurgulayarak, "Babam, 'Bosna Hersek'in yalnızca Balkanlar'ın bir parça toprağı değil de farklı kültür, din ve milletlere mensup insanların beraber yaşayabilme fikrinin kanıtı' olduğunu söylerdi." ifadelerini kullandı.

Aliya'nın oğlu olmanın kendisi için bir öncelik olduğunu ifade eden İzetbegoviç, "Bu bir öncelikti ancak benim için dezavantajları da oldu, zira herkesin onun gibi olmasını bekliyordum. Tabii hayal kırıklıkları yaşadım. Zira Aliya sıra dışı bir adam, muhteşem bir baba ve dosttu." diye konuştu.