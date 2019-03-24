HABER

“Bilge Türk” dergisi yayın hayatına başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.03.2019 18:58 | Son Güncelleme

Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından ortaöğretim gençliğine yönelik çıkarılan "Bilge Türk" dergisi yayın hayatına başladı.Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından ortaöğretim gençliğine yönelik çıkarılan "Bilge Türk" dergisi yayın hayatına başladı.

“Bilge Türk” dergisi yayın hayatına başladı

Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından ortaöğretim gençliğine yönelik çıkarılan "Bilge Türk" dergisi yayın hayatına başladı.
Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından ortaöğretim gençliğine yönelik çıkarılan "Bilge Türk" dergisi yayın hayatına başladı. Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Sinan Ateş, "Bilge Türk" dergisine ilişkin şu bilgileri verdi:
"Türk milliyetçilerinin bilge lideri Devlet Bahçeli Beyefendiye ithafen ismini ’Bilge Türk’ olarak belirlediğimiz dergimiz, bugün yayın hayatına başladı. Kapak sayısını, Milliyetçi Hareket Partisi’nin 50’nci yıl dönümünde, liderimizin yaptığı Ömer Seyfettin vurgusuna ithafen Ömer Seyfettin’le yaptık. Türk gibi yazanların dergisi ’Bilge Türk’ yayın hayatına başlamıştır" ifadelerini kullandı.
Okumanın gücüne inandıklarını ve okuyan, araştıran, düşüncelerini hayata bu yolla geçirecek bir gençlik yetiştirmeyi hedeflediklerini anlatan Ateş, "Türk gençliği, eğer çağların üzerinden bir sıçrama ile çağdaş medeniyetin üzerine yükselecekse bunun ancak nitelikli bilgi ile gerçekleştirilebileceğinin farkındayız. Nitelikli bilgiye ulaşacak kanalları açmayı ise ülkü ocakları olarak Türk gençliğine sorumluluğumuz olarak görüyoruz" şeklinde konuştu.
Yayın hayatına başlayan Bilge Türk dergisini Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Ateş, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye hediye etti.

“Bilge Türk” dergisi yayın hayatına başladı

Çok şaşıracaksınız: Yediklerimizin hangisi sebze, hangisi meyve? Çok şaşıracaksınız: Yediklerimizin hangisi sebze, hangisi meyve?
Van Kedisi Güzellik YarışmasıVan Kedisi Güzellik Yarışması
"31 Mart'tan sonra en iyi projeleri üretmeye devam edeceğiz""31 Mart'tan sonra en iyi projeleri üretmeye devam edeceğiz"
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Üç komandonun kahreden sonu!

Üç komandonun kahreden sonu!

Tüm gözler burada! Alana böyle geldiler

Tüm gözler burada! Alana böyle geldiler

Oteli alır almaz bakın ne yaptı!

Oteli alır almaz bakın ne yaptı!

Fatih Terim ve istifa açıklaması

Fatih Terim ve istifa açıklaması

Cumhur İttifakı İstanbul Mitingi! Erdoğan katılan kişi sayısını açıkladı

Cumhur İttifakı İstanbul Mitingi! Erdoğan katılan kişi sayısını açıkladı

11 ilde operasyon! Lüks otomobillere el konuldu

11 ilde operasyon! Lüks otomobillere el konuldu

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Bakan Selçuk: Birkaç hafta içerisinde açıklayacağız

Bakan Selçuk: Birkaç hafta içerisinde açıklayacağız

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Golan Tepeleri açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Golan Tepeleri açıklaması

Gözaltı haberleri peş peşe geliyor! Avukatlar, mühendisler...

Gözaltı haberleri peş peşe geliyor! Avukatlar, mühendisler...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Denizli Acıpayam'da 3.8 şiddetinde deprem (AFAD-Kandilli Rasathanesi Son Depremler)

Denizli beşik gibi! Bir deprem daha

Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde taşımalı eğitime kar engeli

Eğitime kar engeli! Yarın tatil

Bakırköy'de Nevruz coşkusu! Yüzlerce vatandaş alanı doldurdu

Bakırköy'de Nevruz coşkusu! Yüzlerce vatandaş alanı doldurdu

Yer: Meriç Nehri! Kadını suda görür görmez atladı

Yer: Meriç Nehri! Kadını suda görür görmez atladı

Üç komandonun kahreden sonu!

Üç komandonun kahreden sonu!

Burada çalışanların hepsi hükümlü

Burada çalışanların hepsi hükümlü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.