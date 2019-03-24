Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından ortaöğretim gençliğine yönelik çıkarılan "Bilge Türk" dergisi yayın hayatına başladı.

Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından ortaöğretim gençliğine yönelik çıkarılan "Bilge Türk" dergisi yayın hayatına başladı. Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Sinan Ateş, "Bilge Türk" dergisine ilişkin şu bilgileri verdi:

"Türk milliyetçilerinin bilge lideri Devlet Bahçeli Beyefendiye ithafen ismini ’Bilge Türk’ olarak belirlediğimiz dergimiz, bugün yayın hayatına başladı. Kapak sayısını, Milliyetçi Hareket Partisi’nin 50’nci yıl dönümünde, liderimizin yaptığı Ömer Seyfettin vurgusuna ithafen Ömer Seyfettin’le yaptık. Türk gibi yazanların dergisi ’Bilge Türk’ yayın hayatına başlamıştır" ifadelerini kullandı.

Okumanın gücüne inandıklarını ve okuyan, araştıran, düşüncelerini hayata bu yolla geçirecek bir gençlik yetiştirmeyi hedeflediklerini anlatan Ateş, "Türk gençliği, eğer çağların üzerinden bir sıçrama ile çağdaş medeniyetin üzerine yükselecekse bunun ancak nitelikli bilgi ile gerçekleştirilebileceğinin farkındayız. Nitelikli bilgiye ulaşacak kanalları açmayı ise ülkü ocakları olarak Türk gençliğine sorumluluğumuz olarak görüyoruz" şeklinde konuştu.

Yayın hayatına başlayan Bilge Türk dergisini Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Ateş, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye hediye etti.



