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  4. SON DAKİKA | Bilge Yılmaz, İYİ Parti’den istifa ettiğini duyurdu

SON DAKİKA | Bilge Yılmaz, İYİ Parti’den istifa ettiğini duyurdu

21.04.2024 17:50
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Son dakika haberi: İYİ Partili Bilge Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla partisinden istifa ettiğini duyurdu.

SON DAKİKA | Bilge Yılmaz, İYİ Parti’den istifa ettiğini duyurdu

Son dakika haberine göre İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanlığı görevini yürüten Bilge Yılmaz, partisinden istifa ettiğini sosyal medya hesabından duyurdu.

Yılmaz yaptığı paylaşımda Genel Başkan Meral Akşener’in altılı masa sürecinin kötü müzakereyle yürüttüğünü ifade ederek, "Bir yılı aşkın süredir yapılan yanlış tercihler beni İYİ Parti’den ayrılmaya ve ülkemiz için yeni bir yapı altında çalışmaya itiyor" dedi.

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Yılmaz, "Elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışmış olmanın huzuruyla İYİ Parti’den ayrılıyorum. İYİ Parti’de birlikte çalışma fırsatı yakaladığım tüm vatansever insanlara minnettarım. Başta genel başkan adayları olmak üzere herkese gelecek kongrede başarılar diliyorum" paylaşımında bulundu.

İHABu içerik Şahin Alp tarafından yayına alınmıştır

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