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Bilgen ve Alaca mazbatalarını alarak göreve başladı

POLİTİKA HABERLERİ  | 08.04.2019 16:06 | Son Güncelleme

Mahalli İdareler Genel Seçimleri’nde 12 bin 181 oy alarak Kars Belediye Eş Başkanı seçilen Ayhan Bilgen ve Şevin Alaca, mazbatalarını alarak göreve başladı.HDP’nin Kars Belediye Eş Başkanları Adliye Sarayına gelerek mazbatalarını aldı.

Mahalli İdareler Genel Seçimleri’nde 12 bin 181 oy alarak Kars Belediye Eş Başkanı seçilen Ayhan Bilgen ve Şevin Alaca, mazbatalarını alarak göreve başladı.
HDP’nin Kars Belediye Eş Başkanları Adliye Sarayına gelerek mazbatalarını aldı. Ayhan Bilgen, mazbatasını Kars Adliyesi 2’nci Ağır Ceza Başkanı Şemsettin Dereli’den, Şevin Alaca ise Seçim Müdürü Mürsel Uluçay’dan aldı. Daha sonra Kars Adliye Sarayından ayrılan Bilgen ve Alaca, Belediye Başkanlığına geldi.
Bilgen ve Alaca, burada Belediye Başkan Vekili Tahsin Kara’dan belediyenin mührünü alarak görevine başladı. Bilgen ve Alaca, yapılan devir-teslimin ardından birim amirleriyle basına kapalı toplantıda bir araya geldi.

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