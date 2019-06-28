Bilgi edinme başvurusu sayısında azalış

Kamu kurum ve kuruluşlarına Bilgi Edinme Hakkı Kanunu kapsamında yapılan başvurular, bir önceki yıla göre yüzde 4 azalarak 1 milyon 733 bin 799 oldu.

TBMM Başkanlığı, Bilgi Edinme Hakkı Kanunu'nu kapsamına giren kamu kurum ve kuruluşlarına 2018 yılında yapılan başvurulara ilişkin açıklama yaptı.

Bilgi Edinme Hakkı Kanunu'nun kapsamına giren kamu kurum ve kuruluşlarına 2018 yılı içerisinde toplam 1 milyon 733 bin 779 adet bilgi edinme başvurusu yapıldığı belirtilen açıklamada, bu başvurulardan 1 milyon 428 bin 357 adedinin olumlu cevaplandığı kaydedildi.

Kamu kurum ve kuruluşlarınca toplam başvuruların yaklaşık yüzde 82'sine olumlu cevap verildiği bildirildi. Toplam başvurulardan 136 bin 339'una kısmen olumlu, kısmen de olumsuz cevap verildiği, bu sayının toplam başvurulara oranının ise yaklaşık yüzde 8 olduğu, toplam başvurulardan 133 bin 208 adedinin de reddedildiği, böylece toplam başvuruların yaklaşık yüzde 8'ine olumsuz cevap verildiği kaydedildi.

Toplam başvurular içerisinde gizli ya da sır niteliğindeki bilgiler çıkarılarak bilgi ve belgeye erişim sağlanan başvuruların 35 bin 875 olduğuna, bu başvuruların da toplam başvuru sayısına oranının yaklaşık yüzde 2 olduğuna yer verilen açıklamada, başvurusu reddedilenlerden yargıya itiraz edenlerin toplam sayısının ise 783 olarak gerçekleştiği aktarıldı.