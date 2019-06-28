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Bilgi edinme başvurusu sayısında azalış

POLİTİKA HABERLERİ  | 28.06.2019 18:05 | Son Güncelleme

Kamu kurum ve kuruluşlarına Bilgi Edinme Hakkı Kanunu kapsamında yapılan başvurular, bir önceki yıla göre yüzde 4 azalarak 1 milyon 733 bin 799 oldu

Kamu kurum ve kuruluşlarına Bilgi Edinme Hakkı Kanunu kapsamında yapılan başvurular, bir önceki yıla göre yüzde 4 azalarak 1 milyon 733 bin 799 oldu.

TBMM Başkanlığı, Bilgi Edinme Hakkı Kanunu'nu kapsamına giren kamu kurum ve kuruluşlarına 2018 yılında yapılan başvurulara ilişkin açıklama yaptı.

Bilgi Edinme Hakkı Kanunu'nun kapsamına giren kamu kurum ve kuruluşlarına 2018 yılı içerisinde toplam 1 milyon 733 bin 779 adet bilgi edinme başvurusu yapıldığı belirtilen açıklamada, bu başvurulardan 1 milyon 428 bin 357 adedinin olumlu cevaplandığı kaydedildi.

Kamu kurum ve kuruluşlarınca toplam başvuruların yaklaşık yüzde 82'sine olumlu cevap verildiği bildirildi. Toplam başvurulardan 136 bin 339'una kısmen olumlu, kısmen de olumsuz cevap verildiği, bu sayının toplam başvurulara oranının ise yaklaşık yüzde 8 olduğu, toplam başvurulardan 133 bin 208 adedinin de reddedildiği, böylece toplam başvuruların yaklaşık yüzde 8'ine olumsuz cevap verildiği kaydedildi.

Toplam başvurular içerisinde gizli ya da sır niteliğindeki bilgiler çıkarılarak bilgi ve belgeye erişim sağlanan başvuruların 35 bin 875 olduğuna, bu başvuruların da toplam başvuru sayısına oranının yaklaşık yüzde 2 olduğuna yer verilen açıklamada, başvurusu reddedilenlerden yargıya itiraz edenlerin toplam sayısının ise 783 olarak gerçekleştiği aktarıldı.

Kamu kurum ve kuruluşlarına Bilgi Edinme Hakkı Kanunu kapsamında 2018 yılında yapılan başvuruların, 2017 yılına göre azalma eğilimi gösterdiğine işaret edilen açıklamada, 2017 yılında 1 milyon 806 bin 958 olan başvuru sayısının, yaklaşık yüzde 4 azalarak 2018 yılındaki 1 milyon 733 bin 799 olarak gerçekleştiği belirtildi.

Açıklamada, 2018 yılında kamu kurum ve kuruluşlarının bilgi edinme taleplerini karşılama oranının 2017 yılına benzer şekilde yüksek bir seyir izlediği ve başvuruların yüzde 82 gibi yüksek bir oranda olumlu cevaplandığının görüldüğü bildirildi. Reddedilen başvuruların toplam başvurulara göre oranının oldukça düşük olduğu ifade edildi.

Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulunun, 2018 yılında 8 toplantı yaptığı aktarılan açıklamada, 2018 yılı içerisinde kamu kurum ve kuruluşlarının, Bilgi Edinme Hakkı Kanunu ile Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmeliğin uygulanmasında karşılaştıkları ve tereddüde düştükleri hususlarla ilgili, Kurul'a 3 başvuru ile görüş talebinde bulunduğu aktarıldı.

2018 yılı içerisinde bilgi edinme başvurusu yapanlara, kamu kurum ve kuruluşlarınca verilen cevaplara karşı, Kurul'a bin 159 itiraz başvurusunun da olduğuna yer verilen açıklamada, Kurul'a yapılan itiraz sayısının ve idari yargıya yapılan başvuru sayısının da düştüğü belirtildi.

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Bilgi Edinme Hakkı Kanunu TBMM Başkanlığı

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