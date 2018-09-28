Bilgi evlerinde anne ve babalar da eğitim görecek

İSTANBUL (AA) - Öğrencilerin kendilerini keşfetmelerine ve geleceğe donanımlı olarak hazırlamalarına imkan sağlayan Bağcılar Belediyesi Bilgi Evleri artık kapılarını velilere de açıyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Bağcılar'da eğitim, sosyal ve kültürel etkinlikleriyle minik öğrencilerin ikinci adresi haline gelen Bilgi Evleri 2018-2019 yılı açılışını yaptı.

Geçen sene 42 bin çocuğun eğitim aldığı Bilgi Evleri'nde başvurular devam ediyor. Bir hafta içinde kayıt yaptıranların sayısı 4 bin 589 oldu.

Öğrencilerin okul dışındaki vakitlerini en iyi şekilde değerlendirmeleri amacıyla kurulan Bilgi Evleri'nde çocukların kendini ve yeteneklerini keşfetmelerine olanak sağlayan keyifli ve eğitici kulüpler bulunuyor.

Minikler seçtikleri belgesel, halk oyunları, modern dans, gitar, masa tenisi, satranç, fotoğrafçılık, filografi, botanik, güzel yazı, müzik, başta olmak üzere 60 ayrı kulüpte eğitim alıyor. Ayrıca ilkokul ve ortaokul öğrencilerine, haftanın 5 günü branş öğretmenleri tarafından Türkçe, matematik, sosyal bilgiler, fen ve İngilizce branşlarında ders veriliyor.