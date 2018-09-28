Bilgi evlerinde anne ve babalar da eğitim görecek

İSTANBUL (AA) - Öğrencilerin kendilerini keşfetmelerine ve geleceğe donanımlı olarak hazırlamalarına imkan sağlayan Bağcılar Belediyesi Bilgi Evleri artık kapılarını velilere de açıyor.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Bağcılar'da eğitim, sosyal ve kültürel etkinlikleriyle minik öğrencilerin ikinci adresi haline gelen Bilgi Evleri 2018-2019 yılı açılışını yaptı.
Geçen sene 42 bin çocuğun eğitim aldığı Bilgi Evleri'nde başvurular devam ediyor. Bir hafta içinde kayıt yaptıranların sayısı 4 bin 589 oldu.
Öğrencilerin okul dışındaki vakitlerini en iyi şekilde değerlendirmeleri amacıyla kurulan Bilgi Evleri'nde çocukların kendini ve yeteneklerini keşfetmelerine olanak sağlayan keyifli ve eğitici kulüpler bulunuyor.
Minikler seçtikleri belgesel, halk oyunları, modern dans, gitar, masa tenisi, satranç, fotoğrafçılık, filografi, botanik, güzel yazı, müzik, başta olmak üzere 60 ayrı kulüpte eğitim alıyor. Ayrıca ilkokul ve ortaokul öğrencilerine, haftanın 5 günü branş öğretmenleri tarafından Türkçe, matematik, sosyal bilgiler, fen ve İngilizce branşlarında ders veriliyor.
- Anne babalar öğlene kadar derse girecek
İlçedeki 16 mahallede bulunan Bilgi Evleri'nde bu sene değişikliğe gidilerek, istek ve ihtiyaçlar doğrultusunda velilere de eğitim hizmeti verilmesi kararlaştırıldı.
Buna göre sabah 09.00 ile öğlen 12.30 arasında anne-babalar derse girecek. Veliler, okuma yazma, yabancı dil, bilgisayar, dikiş-nakış, takı tasarım gibi çok sayıda kurs arasında istediğinden yararlanacak.
Kayıt için 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. sınıfta okuyan öğrencilerin 2 fotoğrafı ile velilerin form doldurması, anne ve babaların ise şahsen başvurması gerekiyor. Bilgi Evlerinde eğitim 09.00'da başlayıp 17.15'te sona eriyor.
Yarının büyük değerlerinin bu eğitim yuvalarında yetiştiğini söyleyen Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, "Güçlü bir Türkiye için Bilgi Evlerimizde çocuklarımıza yatırım yapıyoruz. Yavrularımız bilim alanında ilerlerken ahlaki yönden de kendilerini yetiştiriyor. Bu sene velilerimizi de eğitim kurumlarında ilgisini çekecek kurslarda ağırlayacağız. Yeni eğitim öğretim yılının öğrencilerimize hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Almanya'daki basın toplantısında gerginlik
FETÖ'den ihraç edilen eski TRT çalışanı eşini 12'nci kattan attı
Erdoğan'dan çok sert Can Dündar açıklaması
Akdeniz’de insan sağlığı için tehlikeli 10 tür tespit edildi!
Yalova'da deniz 25 metre çekildi! Depremin habercisi mi?
Sevgilisinin kızına tecavüz etti!
Komünist başkan Fatih Mehmet Maçoğlu İstanbul Belediye Başkanı adayı mı olacak?
YKS yerleştirme sonuçları açıklandı! Sonuç sorgulama sayfası açıldı!
Saadet Partisi AK Parti ile ittifak mı yapacak? Karamollaoğlu'ndan dikkat çeken sözler
Okuyucu Yorumları 0 yorum