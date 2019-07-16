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Bilgi evlerinde görkemli kapanış

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.07.2019 15:18 | Son Güncelleme

Osmangazi Belediyesi’nin çocukların araştırma yapma, soru sorma, merak etme ve okuma isteklerini desteklemek maksadıyla hayata geçirdiği bilgi evleri’nde eğitim gören öğrenciler, kapanış programı ile unutulmaz bir gün yaşadı.Sosyal belediyecilik alanında örnek çalışmalara imza atan Osmangazi Belediyesi, iki dönem halinde başlattığı yaz kursları ile öğrencilere Kur’an-ı kerim eğitimi, değerler eğitimi, resim, el sanatları, drama, işâret dili, akıl ve zeka oyunları kategorilerinde kurslar düzenledi.

Bilgi evlerinde görkemli kapanış

Osmangazi Belediyesi’nin çocukların araştırma yapma, soru sorma, merak etme ve okuma isteklerini desteklemek maksadıyla hayata geçirdiği bilgi evleri’nde eğitim gören öğrenciler, kapanış programı ile unutulmaz bir gün yaşadı.
Sosyal belediyecilik alanında örnek çalışmalara imza atan Osmangazi Belediyesi, iki dönem halinde başlattığı yaz kursları ile öğrencilere Kur’an-ı kerim eğitimi, değerler eğitimi, resim, el sanatları, drama, işâret dili, akıl ve zeka oyunları kategorilerinde kurslar düzenledi. Hüdavendigâr Sosyal Gelişim Merkezi Bilgi Evi, Emek Bilgi Evi ve Mehmet Akif Bilgi Evi’nde eğitim gören toplam 120 kursiyerin faydalandığı kurslarda ilk dönemi tamamlayan öğrenciler, hünerlerini sergiledi.
Renkli görüntülerin yaşandığı etkinlikte yaptıkları resim ve el sanatları çalışmalarını beğeniyle inceleyen Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Erkan Albayrak, “Bilgi evlerimizde hocalarımızın himayesinde gerek el becerileri gerekse değerler eğitimi konusunda çok güzel etkinlikler yapılıyor. Çocuklarımız sahneye çıkıp kendi içlerinden gelerek sergiledikleri oyunlar ve el sanatları çalışmaları ile özgüvenlerini geliştiriyor. Emeği geçen herkesi yürekten kutluyor, velilerimize destekleri için teşekkür ediyorum” dedi.
Konuşmasının ardından Albayrak, öğrencilere sertifikalarını vererek, yeni dönemde eğitimlerden faydalanacak çocuklara başarılar diledi.

Bilgi evlerinde görkemli kapanış

Bilgi evlerinde görkemli kapanış

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