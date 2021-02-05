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  4. Bilgi işlem uzmanının çalıştığı iş yerindeki cihazlarla ortadan kaybolduğu iddiası

Bilgi işlem uzmanının çalıştığı iş yerindeki cihazlarla ortadan kaybolduğu iddiası

05.02.2021 12:37 | Son Güncelleme:
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Tekirdağ’ın Ergene ilçesinde faaliyet gösteren bir iş yerinde bilgi işlem uzmanı olarak çalışan kişinin işyerine ait 120 bin TL’lik cihazlarla ortadan kaybolduğu öne sürüldü.Ergene ilçesinde faaliyet gösteren işyerinin yetkilisi, polise müracaat ederek işyerinde bilgi işlem uzmanı olarak çalışan İ.Ü.

Tekirdağ’ın Ergene ilçesinde faaliyet gösteren bir iş yerinde bilgi işlem uzmanı olarak çalışan kişinin işyerine ait 120 bin TL’lik cihazlarla ortadan kaybolduğu öne sürüldü.
Ergene ilçesinde faaliyet gösteren işyerinin yetkilisi, polise müracaat ederek işyerinde bilgi işlem uzmanı olarak çalışan İ.Ü. adlı kişinin, iş yeri envanterine kayıtlı olan toplam değeri 120 bin TL olan telefon bilgisayar ve telefonu çalarak kayıplara karıştığını belirterek olmayan cihaz ve ekipmanlarla ilgili İ.Ü. isimli şahıstan davacı ve şikayetçi olduğunu kaydetti.
Olayla ilgili olarak başlatılan inceleme ve soruşturma sürdürülüyor.

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