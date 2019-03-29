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BİLGİ Music Label, SO Duo’nun ikinci albümünü müzikseverlerle buluşturdu

YAŞAM HABERLERİ  | 29.03.2019 09:30 | Son Güncelleme

SUMRU Ağıryürüyen ve Orçun Baştürk’ten oluşan SO Duo, 2018’de çıkardıkları ilk albümleri 'Ay Ana'dan sonra ikinci albümlerini de piyasaya sürdü.

BİLGİ Music Label, SO Duo’nun ikinci albümünü müzikseverlerle buluşturdu

İSTANBUL, (DHA) - SUMRU Ağıryürüyen ve Orçun Baştürk’ten oluşan SO Duo, 2018’de çıkardıkları ilk albümleri 'Ay Ana'dan sonra ikinci albümlerini de piyasaya sürdü. Alt folk türünün sıradışı örneklerinden oluşan 'The Light', bugün itibariyle müzikseverlerin beğenisine sunuldu. BİLGİ Music Label etiketiyle dijital platformlarda yerini alan albümde, SO Duo’ya dünyaca ünlü bansuri (bambu flüt) sanatçısı Steve Gorn eşlik etti.
BİLGİ Music Label etiketiyle dijital platformlarda yer alan The Light, Sumru Ağıryürüyen ve Orçun Baştürk’ün yorumlarının yanı sıra Grammy ödüllü sanatçı Steve Gorn’un bansuri melodilerini bir araya getiriyor.
SO Duo, klasik Hindustani müziğin dünya çapında temsilcilerinden biri kabul edilen Gorn ile 2010'da İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde düzenlenen İsmet Sıral Yaratıcı Müzik Atölyesi’nde (İSCMS) tanıştı. Albümü ise Ağustos 2018’de Tantana Stüdyo'da, bir günde canlı olarak kaydetti.

MACAR EZGİLERİNDEN İÇ ANADOLU’YA
SO Duo, üç şarkıdan oluşan albümde vokalin yanı sıra panduri ve klavye de yer aldı. Sözü ve bestesi Orçun Baştürk’e ait olan ve albüme de adını veren ilk parçaya Macar halk şarkılarından tınılar eşlik ediyor. Kapadokya'dan bir Karaman ninnisi olan ikinci parçadan sonra albüm, bestesi Orçun Baştürk’e, güftesi ise Sumru Ağıryürüyen’e ait olan ‘Taşın Avucu’ isimli parçayla kapanıyor. The Light’ın kapak çalışmasını ise yontucu Lale Altunel ve Orçun Baştürk üstlendi.

(FOTOĞRAFLI)

BİLGİ Music Label, SO Duo’nun ikinci albümünü müzikseverlerle buluşturdu

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