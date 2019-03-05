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BİLGİ 'Uluslararası Fizyoterapide Ağrı Sempozyumu’nu düzenliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.03.2019 09:47 | Son Güncelleme

İSTANBUL Bilgi Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü, Uluslararası Fizyoterapide Ağrı Sempozyumu’nun ilkine ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

BİLGİ 'Uluslararası Fizyoterapide Ağrı Sempozyumu’nu düzenliyor

İSTANBUL, (DHA) - İSTANBUL Bilgi Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü, Uluslararası Fizyoterapide Ağrı Sempozyumu’nun ilkine ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. 8 Mart’ta santralistanbul Kampüsü’nde düzenlenecek sempozyumda akademisyen, doktor ve fizyoterapistler ağrının çeşitlerini, boyutlarını ve tedavi yöntemlerini tüm detaylarıyla ele alacak

İstanbul Bilgi Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü tarafından bu yıl ilk kez düzenlenecek sempozyum iki oturumda gerçekleştirilecek. İlk oturumda işlevsel egzersizlerde ağrının yol gösterici rolü ve ağrı algısı irdelenecek. İkinci oturumda ise ağrının duyusal katmanları, visseral problemler, manuel terapiler ve ağrının patofizyolojisinin yanı sıra diskojenik ağrı, ulusal ve uluslararası isimler tarafından aktarılacak.

BİLGİ 'Uluslararası Fizyoterapide Ağrı Sempozyumu’nu düzenliyorBİLGİ 'Uluslararası Fizyoterapide Ağrı Sempozyumu’nu düzenliyorBİLGİ 'Uluslararası Fizyoterapide Ağrı Sempozyumu’nu düzenliyor

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