Bilgisayar aksesuarları ile oyun deneyimini üst seviyeye taşı

Dijital çağın tam ortasında yaşıyoruz. Bu çağda özellikle “Z” kuşağı oyun oynamadan vakit geçiremiyor. Bilgisayar aksesuarları ise her yaştan oyunseverlerin keyfini ikiye katlıyor. İşte Amazon’dan satın alabileceğiniz en zevkli bilgisayar aksesuarları…

1- Bangır bangır oyun deneyim!

Oyunları harika bir ses kalitesi ile oynamak için Corsair Eu Void Elite Oyuncu Kulaklığı en doğru tercih. Nefes alan mikrofiber kulak pedlerine sahip ürün sayesinde kesintisiz oyun deneyimi yaşayın. Dış dünyayla bağlantınızı tamamen kesecek model, RGB aydınlatması ve şık tasarımıyla da tam size göre. Mikrofonu da bulunan kulaklığı kullanmanız bitince standına yerleştirebilirsiniz.

2- ‘Gamer’lara en çok yakışan klavye

Dexim RGB Gaming Klavye, oyun alanınızı renkli bir hale getiriyor. RGB aydınlatmasını üç farklı şekilde ayarlayabileceğiniz modelde ışığın yüksekliğini de kontrol edebilirsiniz. USB girişli ürünün yüksekliğini dilediğiniz seviyeye getirebilirsiniz.

Oyun oynarken rengârenk bir klavye deneyimi sunan ürüne BURADAN ulaşabilirsiniz.

3- Oyuncuların vazgeçilmezi!

Bilgisayar masalarını daha estetik hale getiren Comtech World Pad, siyah rengi ve dünya haritası deseniyle oldukça şık bir ürün. Kaymaz tabana sahip model hem mouse hem de klavyeyi konforlu bir şekilde kullanmanızı sağlar. Masaya yapışan model sayesinde oyun keyfiniz hiç bozulmasın!

4- Mouse olmadan olmaz

Corsair Ironclaw Oyuncu Mouse, şık ve kaliteli tasarımıyla oyuncuların oldukça rahat hareket etmesine olanak tanıyan bir ürün. RGB aydınlatmalı bu mouse hızlı sensör özelliği sayesinde en ani hareketleri bile hızla algılar. Adrenalin dolu oyunlardaki reflekslerinize uyum sağlayan ürüne BURADAN ulaşabilirsiniz.

5- Biri oyun kolu mu dedi?

MSI Force Gamepad, elinize tam oturan bir oyun kolu. Titreşim özellikli model ile her oyunu büyük bir heyecanla oynayabilirsiniz. Yumuşak tuşları sayesinde ellerinizi yormayan ürünü ister bilgisayarda ister Playstation’da kullanabilirsiniz. Oldukça kaliteli olan oyun konsolu 2 milyona kadar tıklama dayanıklılığı vadediyor!

6- Joystickler eskide kalmadı!

Logitech Extreme 3D Pro Gaming Joystick bambaşka bir oyun deneyimi sunuyor. Şık tasarımıyla göz dolduran modeli mouse hareketlerini yapacak şekilde programlayabilirsiniz. Özellikle uçuş simülasyonu oyunlarında kendinizi gerçek bir pilot gibi hissettirecek ürün, aksiyonu bol oyunlarında da zevkinizi ikiye katlıyor. Üstün kaliteye sahip ürüne BURADAN ulaşabilirsiniz.

7- Farklı bir klavye deneyimi

Delux T9 Mini Oyuncu Klavyesi, tek elle kullanabileceğiniz farklı bir model. 47 tuşlu mini klavye oldukça ergonomik. Büyük klavyeye ihtiyaç duymayan ve klavyeyi tek elle yönetmeyi seven oyuncular için özel olarak tasarlanan ürün son derece konforlu. Avuç içi dayanağı bulunan kırmızı ve siyah renkli ürün sayesinde aksiyon oyunlarında fark yaratın.

8- Artık gözleriniz yorulmayacak!

MOOV Axis Oyuncu Gözlüğü, bilgisayar ekranı karşısında saatler geçiren oyuncular için faydalı bir ürün. Göz yorgunluğunu minimum düzeye indirecek gözlük sayesinde uzun süre oyun oynayabilirsiniz. Odağınızı üst seviyeye çıkaracak ürüne BURADAN ulaşabilirsiniz.

9- Start verilmeden önce direksiyonu ve pedalları iyi ayarlayın

Logitech G923 Direksiyon Ve Pedal ile yarış oyunlarını gerçekçi bir deneyimle oynayın. Realist tasarıma sahip ürün özellik açısından da gerçek araba direksiyonu ve pedalıyla aynı hassasiyete sahip. Oyun konsolu olarak da kullanabileceğiniz model ile oyunları daha heyecanlı hale getirin.

10- Bu kulaklıkla en derin sesleri duyabilirsiniz

Logitech Kablolu Gaming Oyuncu Kulaklığı sayesinde oyunun en heyecanlı anında rakibinizin ayak seslerini yüksek frekanstan duyabilirsiniz! Dışarıdan asla ses almayan model, yapay deri kulak pedleri ile basıncı kulaklarınızdan uzak tutarak işitme sağlığınıza zarar vermez. Sesleri en ufak ayrıntısına kadar duymanızı sağlayan oyun kulaklığına BURADAN ulaşabilirsiniz.

