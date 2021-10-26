Bilgisayar başında çalışanlar için büyük uyarı! Kambur kalmamak için bunları uygulamalısınız...

Bilgisayarın başında bütün günü geçirmek gözlere büyük zarar verirken, kamburluk gibi sorunlara da sebep olur. Kimi işinden dolayı, kimi oyun oynamak için kimi de dizi ve film izlemek için bilgisayarın başında uzun süre kalıyor. Kamburluk tehlikesiyle karşı karşıya kalmamak için bilgisayar başındayken oturuş pozisyonumuza çok dikkat etmeliyiz. Düzgün bir oturuşa sahip olsak da uzun süreyi ekran başında geçirmek zararlı olabilir. Eğer uzun süre ekran başında kalıyorsanız, mutlaka evde yapabileceğiniz kadar basit ve duruşunuzu düzeltecek kadar etkili olan bu egzersizlere göz atmalısınız!
GÖĞÜS AÇMA
Dik şekilde ayakta durun.
Göğsünüzü öne doğru iterken ellerinizi arkanızda birleştirin.
PLANK
Yere yüzüstü bir şekilde uzanın, kendinizi dirsekleriniz ve ayak parmak uçlarınızla havada tutun ve durabildiğiniz kadar durun.
1 dakika kadar bu halde kalmak, duruşunuzu düzeltmeye yardımcı olur.
ÇOCUK DURUŞU
Dizlerinizin üzerine oturun ve kendinizi dizlerinize doğru kapatın.
Kollarınızı da öne doğru uzatın.
Bu pozisyondayken ayak parmaklarınız birbirlerine değmeli ve topuklarınız dışarı doğru bakmalı.
ÖNE EĞİLME
Ayakta dik bir şekilde beklerken yere uzanabildiğiniz kadar uzanın.
İlk denemede yere ulaşamayabilirsiniz ancak günde 1 dakika kadar bu pozisyonda kalmak omurga, diz ve kalça kaslarını çalıştırıyor.
THORACIC SPINE ROTATION
Diğerlerine göre biraz daha zorlu olan bu hareketi yapmak için yere yan yatıp dizlerinizi kendinize çekin.
Kollarınızı başınızın hizasında birleştirin ve üstteki kolunuzu diğer tarafa doğru vücudunuzla birlikte uzatıp esneyin.
Derin derin nefes alarak hareketi 10 kere tekrar edin.
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