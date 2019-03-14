"Bilgisayar başında yeni kodlar üreterek mücadele veriyoruz"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, "Dijital dönüşüm aslında ülkemizi kalkındıracak önemli hamleleri temsil ederken diğer yandan da mücadelemizin yeni cepheleri. Biz artık cephede silahlı değil, bilgisayar ekranı başında yeni kodlar üreterek bu mücadeleyi vermeye devam ediyoruz ve edeceğiz." dedi.

Karaaslan, yerel seçim çalışmaları kapsamında partisinin Canik Belediye Başkan adayı İbrahim Sandıkçı ile Asrın İşadamları Derneği'ni ziyaret etti.

Burada iş adamları ile sohbet eden Karaaslan, Türkiye'nin dijital dönüşümünün önemine değinerek, dijital dönüşüm için gençlerin eğitilmesi gerektiğini vurguladı.

Karaaslan, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, dijital dönüşümü 'Milli teknoloji hamlesi' olarak tanımlıyor. Milli ve yerli teknoloji Türkiye'de yakın tarihi kadar hiçbir dönemde bu kadar gelişmemişti. Şu andaki gibi bir önceliğimiz olmamıştı. Bugün hala daha verilen bir savaş var. Bugün hala daha yürütülen çok büyük bir mücadele var. Bu mücadele sınırlarımız içinde gerçekleşirken çok büyük oranda da sınırlarımızın dışında gerçekleşiyor. Cepheler yok mu? Evet, hala daha var. Türkiye'nin sınırlarında ve ötesinde Mehmetçik ile veriyoruz, mücadeleyi. Ama bir yandan da mücadelenin şekli ve yöntemi değişti. İşte bu nedenle dijital dönüşüm aslında ülkemizi kalkındıracak önemli hamleleri temsil ederken diğer yandan da mücadelemizin yeni cepheleri. Biz artık cephede silahlı değil, bilgisayar ekranı başında yeni kodlar üreterek bu mücadeleyi vermeye devam ediyoruz ve edeceğiz." diye konuştu.