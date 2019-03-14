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"Bilgisayar başında yeni kodlar üreterek mücadele veriyoruz"

POLİTİKA HABERLERİ  | 14.03.2019 12:24 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan: - "Dijital dönüşüm aslında ülkemizi kalkındıracak önemli hamleleri temsil ederken diğer yandan da mücadelemizin yeni cepheleri. Biz artık cephede silahlı değil, bilgisayar ekranı başında yeni kodlar üreterek bu mücadeleyi vermeye devam ediyoruz ve edeceğiz" - "Türkiye olarak belki geriden geldiğimiz, geriden takip ettiğimiz, çok daha geriden başladığımız alanlarda çok hızlı ilerleme kabiliyetine sahibiz"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, "Dijital dönüşüm aslında ülkemizi kalkındıracak önemli hamleleri temsil ederken diğer yandan da mücadelemizin yeni cepheleri. Biz artık cephede silahlı değil, bilgisayar ekranı başında yeni kodlar üreterek bu mücadeleyi vermeye devam ediyoruz ve edeceğiz." dedi.

Karaaslan, yerel seçim çalışmaları kapsamında partisinin Canik Belediye Başkan adayı İbrahim Sandıkçı ile Asrın İşadamları Derneği'ni ziyaret etti.

Burada iş adamları ile sohbet eden Karaaslan, Türkiye'nin dijital dönüşümünün önemine değinerek, dijital dönüşüm için gençlerin eğitilmesi gerektiğini vurguladı.

Karaaslan, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, dijital dönüşümü 'Milli teknoloji hamlesi' olarak tanımlıyor. Milli ve yerli teknoloji Türkiye'de yakın tarihi kadar hiçbir dönemde bu kadar gelişmemişti. Şu andaki gibi bir önceliğimiz olmamıştı. Bugün hala daha verilen bir savaş var. Bugün hala daha yürütülen çok büyük bir mücadele var. Bu mücadele sınırlarımız içinde gerçekleşirken çok büyük oranda da sınırlarımızın dışında gerçekleşiyor. Cepheler yok mu? Evet, hala daha var. Türkiye'nin sınırlarında ve ötesinde Mehmetçik ile veriyoruz, mücadeleyi. Ama bir yandan da mücadelenin şekli ve yöntemi değişti. İşte bu nedenle dijital dönüşüm aslında ülkemizi kalkındıracak önemli hamleleri temsil ederken diğer yandan da mücadelemizin yeni cepheleri. Biz artık cephede silahlı değil, bilgisayar ekranı başında yeni kodlar üreterek bu mücadeleyi vermeye devam ediyoruz ve edeceğiz." diye konuştu.

Dijital dönüşümü gençlerle yapacaklarına işaret eden Karaaslan, "Nitelikli gençlerimiz yetiştikçe biz bu mücadelede ön plana çıkacağız." dedi.

Karaaslan, "Türkiye olarak belki geriden geldiğimiz, geriden takip ettiğimiz, çok daha geriden başladığımız alanlarda çok hızlı ilerleme kabiliyetine sahibiz. İnsansız hava araçlarını ürettiysek ve ötesine geçerek insansız kara araçlarını da üretmeyi hedeflediysek kendimize, bunları şu anda dünyaya ihracat etmeye başladıysak, savunma sistemleri konusundaki bağımlılıklarımız her geçen gün azalmaktaysa burada elbette Sayın Cumhurbaşkanımızın güçlü iradesi ve bu konuya verdiği önem ile arkasında ona inanan genç kadroların oluşuyla ilgilidir. Avrupa Parlamentosu'nun açıkladığı, Türkiye ile ilgili müzakere sürecinin durdurulması ile ilgili raporu gördünüz. Yani mücadele devam ediyor ve edecek." değerlendirmesini yaptı.

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan Asrın İşadamları Derneği Dijital Dönüşüm kod üretmek Samsun

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