Bilgisayar batarya modeli öğrenme: Bilgisayarın batarya modeli nasıl öğrenilir?

Her şeyin bir kullanım ömrü vardır. Bilgisayar bataryalarının da belli bir süre sonra ömrü biter. Cep telefonlarında batarya ömrünün ne kadar kaldığını gösteren yazılım ve uygulamalar vardır. Fakat dizüstü bilgisayarlarda bataryanın ömrünü ve bataryanın bittiğini gösteren bir uygulama yoktur.

Bilgisayarınızın batarya modeli genellikle bataryanın üzerinde yer alan etikette yazar. Ancak zamanla kullanımdan dolayı bu etikette aşınmalar, yırtınmalar meydana gelebilir. Bu durumda bilgisayar batarya modeli öğrenme için başvurulacak en kesin çözüme internet üzerinden araştırma yapılarak ulaşılabilir. Üretici firmanın web sitesinde bilgisayarın markası ve modeli araştırılarak gerekli bilgiler edinilebilir.

Batarya Ömrü Nasıl Öğrenilir?

Bilgisayar batarya modeli öğrenme için şu adımlar uygulanabilir:

Bilgisayarınızın batarya modeli ve batarya ömrünü öğrenmek için ilk olarak arama kısmına “cmd” yazarak komut istemi seçeneklerini açmanız gerekmektedir.

Karşınıza çıkan seçeneklerden “Yönetici olarak çalıştır” kısmına bastıktan sonra gelen ekranda “evet” diyerek devam edin.

Gelen ekranda mutlaka C:\WINDOWS\system32> yazısı yer almalıdır. Bilgisayar pil gücü öğrenme işlemi için son olarak bu yazıyı gördükten sonra “powercfg-energy” komutunu ekrana yazınız ve entera basınız.

Bu komut bilgisayarınızda yer alan güç kaynaklarının durumunu gösteren bir rapor sunar. Bu rapor sayesinde bilgisayar batarya modelini, ömrünü ve pil gücünü öğrenebilirsiniz.

Bilgisayarın Bataryası Bittiği Nasıl Anlaşılır?

Bilgisayarının şarjı konusunda sıkıntı yaşayan kişiler batarya ömrü ile ilgili araştırma yapmak durumunda kalır. Batarya ömrü nasıl öğrenilir?

Bilgisayarınızın bataryasının bittiğini anlamak için oldukça basit yollar vardır. Bu durumlardan biriyle veya birkaçıyla karşılaşmanız durumunda bataryanızın ömrünün dolduğunu anlayabilirsiniz.

Batarya ömrünün bittiğini gösteren en net durum bilgisayarınızın şarjının daha az gitmesidir. Ortalama olarak bir bilgisayar, kullanılan uygulamalara bağlı olarak yaklaşık 6 saat kadar tam dolu şekilde kullanılmaktadır. Ancak bilgisayarınız adaptöre takılmadan yalnızca bir iki saat kadar çalışıyorsa, bu durum bataryanın bittiğini gösteren en büyük işarettir.

Bataryanın bittiğini gösteren ikinci durum ise bilgisayarınızın aşırı yavaş şarj olmasıdır. Bu durum elektriksel nedenlerden kaynaklanacağı gibi bataryanın ömrünün bitmek üzere olduğunu da gösterir. Bu durumda yapılacak üç şey vardır

a) İlk olarak bilgisayarınızı başka bir prizde şarj etmeyi deneyebilirsiniz.

b) Bataryanın elektrik kablosunu değiştirebilirsiniz.

c) Bu değişimler işe yaramazsa üçüncü olarak bataryayı değiştirmeniz gerekir.

Yukarıda yazdığımız durumlara ek olarak bilgisayarınızın yaşından dolayı da bataryanın değişim zamanı gelmiş olabilir. Bir bilgisayar bataryası ortalama olarak 2-3 yıl sonra ya da 300-400 şarj döngüsünden sonra sorunlar çıkartmaya başlayabilir. Bunun için ortalama olarak bilgisayarınızın yaşına göre 3 yılda bir bataryanın değişimi, bilgisayarın sağlığı açısından da önemlidir.



