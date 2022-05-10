Bilgisayar batarya modeli öğrenme: Bilgisayarın batarya modeli nasıl öğrenilir?

Her şeyin bir kullanım ömrü vardır. Bilgisayar bataryalarının da belli bir süre sonra ömrü biter. Cep telefonlarında batarya ömrünün ne kadar kaldığını gösteren yazılım ve uygulamalar vardır. Fakat dizüstü bilgisayarlarda bataryanın ömrünü ve bataryanın bittiğini gösteren bir uygulama yoktur.
Bilgisayarınızın batarya modeli genellikle bataryanın üzerinde yer alan etikette yazar. Ancak zamanla kullanımdan dolayı bu etikette aşınmalar, yırtınmalar meydana gelebilir. Bu durumda bilgisayar batarya modeli öğrenme için başvurulacak en kesin çözüme internet üzerinden araştırma yapılarak ulaşılabilir. Üretici firmanın web sitesinde bilgisayarın markası ve modeli araştırılarak gerekli bilgiler edinilebilir.
Bilgisayar batarya modeli öğrenme için şu adımlar uygulanabilir:
Bilgisayarının şarjı konusunda sıkıntı yaşayan kişiler batarya ömrü ile ilgili araştırma yapmak durumunda kalır. Batarya ömrü nasıl öğrenilir?
Bilgisayarınızın bataryasının bittiğini anlamak için oldukça basit yollar vardır. Bu durumlardan biriyle veya birkaçıyla karşılaşmanız durumunda bataryanızın ömrünün dolduğunu anlayabilirsiniz.
a) İlk olarak bilgisayarınızı başka bir prizde şarj etmeyi deneyebilirsiniz.
b) Bataryanın elektrik kablosunu değiştirebilirsiniz.
c) Bu değişimler işe yaramazsa üçüncü olarak bataryayı değiştirmeniz gerekir.
Yukarıda yazdığımız durumlara ek olarak bilgisayarınızın yaşından dolayı da bataryanın değişim zamanı gelmiş olabilir. Bir bilgisayar bataryası ortalama olarak 2-3 yıl sonra ya da 300-400 şarj döngüsünden sonra sorunlar çıkartmaya başlayabilir. Bunun için ortalama olarak bilgisayarınızın yaşına göre 3 yılda bir bataryanın değişimi, bilgisayarın sağlığı açısından da önemlidir.
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