"Bilgisayar biliminin Nobel'i" yapay zekanın öncülerine verildi

"Bilgisayar biliminin Nobel'i" olarak adlandırılan A.M. Turing Ödülü, bu yıl yapay zeka alanındaki öncü çalışmalarıyla tanınan Kanadalı Yoshua Bengio, İngiliz Geoffrey Hinton ve Fransız Yann LeCun arasında paylaştırıldı.

Ödülü veren New York merkezli Bilgisayar Makineleri Derneğinden (ACM) yapılan açıklamada, Bengio, Hinton ve LeCun'un yapay sinir ağları ve derin öğrenme kavramlarını bilgisayar bilimine uyarlayan çalışmaları dolayısıyla ödüle layık görüldüğü belirtildi.

Açıklamada, Bengio, Hinton ve LeCun'un birlikte ve ayrı ayrı yaptığı çalışmaların günümüzde bilgisayar görüşünden ses tanımaya, doğal dil işlemeden robot bilimine kadar çok sayıda yapay zeka kullanan teknolojiye öncülük ettiği kaydedildi.

Yapay sinir ağlarını kullanarak bilgisayarların veri örüntülerini algılaması ve insan zekasını taklit etmesi fikrinin ilk 1980'lerde gündeme geldiğine dikkat çekilen açıklamada, 2000'lerin başında Bengio, Hinton ve LeCun'un da aralarında olduğu bir grup bilgisayar bilimcinin bu yaklaşımı sürdürmekteki ısrarı sayesinde yapay zekanın bugün sürücüsüz araçlardan, hastalıkların teşhisine çok sayıda teknolojiye yol gösteren hakim paradigma haline geldiği vurgulandı.