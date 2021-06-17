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Bilgisayar fiyatları sessiz sedasız yükseldi

17.06.2021 10:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dönemde yaşanan çip krizi sonrasında bilgisayar fiyatları da sessiz sedasız bir şekilde arttı. İşte konuya ilişkin detaylar.

Bilgisayar fiyatları sessiz sedasız yükseldi

Çip sektöründe yaşanan olumsuzluklar teknoloji tarafında pek çok pazarı olumsuz etkiledi. Otomobillerden tutun da akıllı telefonlara kadar pek çok ürüne çip kaynaklı zamlar geldi. Bu zamlardan bilgisayarlar da nasibini aldı.

Zaten son dönemde masaüstü bilgisayar fiyatları önemli oranda artmıştı. Bu durumun temel nedeni ise ekran kartlarının mining yani madencilikte kullanılıyor oluşuydu.

Fakat dizüstü bilgisayarlar madencilik için çok elverişli olmadığından dolayı onların fiyatı makul seviyelerde kalmaya devam etmişti.

Özellikle de onboard yani dahili ekran kartı ile gelen dizüstü PC modellerinin fiyatları hayli kabul edilebilir seviyelerdeydi.

Şöyle ki 5000 TL civarına oldukça yetenekli bir dizüstü PC almanız mümkündü. Lakin son 1 ayda dizüstü PC fiyatlarında aşırı bir artış meydana geldi.

DİĞER MODELLER DE NASİBİNİ ALDI

Burada sadece harici ekran kartı barındıran modelleri kast etmiyoruz. Harici kartlı modellerden ziyade dahili ekran kartıyla gelen ve iş bilgisayarı olarak tanımlanan ürünlerin fiyatlarında da önemli artışlar yaşandı.

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Artık harici ekran kartı olmayan 8GB RAM ve 256GB SSD depolamaya sahip bir dizüstü PC için bile hayli yüksek bir meblağ ödemeniz gerekiyor. Bu rakam çok değil geçtiğimiz ay 5000 TL seviyelerindeydi. Görünen o ki çip krizi ceplerimizi yakmaya devam edecek.

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