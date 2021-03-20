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Bilgisayar hırsızı ayakkabı izinden bulundu

20.03.2021 14:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş’ta bir siyasi parti il başkanın bilgisayarını çalan şüpheli, giydiği ayakkabının izinden yakaladı.Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Hırsızlık Büro ekipleri, bir siyasi partinin Kahramanmaraş il başkanlgğı binasındaki bilgisayar hırsızlığı ile ilgili çalışma yaptı.

Kahramanmaraş’ta bir siyasi parti il başkanın bilgisayarını çalan şüpheli, giydiği ayakkabının izinden yakaladı.
Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Hırsızlık Büro ekipleri, bir siyasi partinin Kahramanmaraş il başkanlgğı binasındaki bilgisayar hırsızlığı ile ilgili çalışma yaptı. Yapılan çalışmalarda ve şüphelinin olay yerinde bıraktığı ayakkabı izinden yola çıkarak hareket eden ekipler, olayın şüphelisini tespit etti.
Hırsızlık olayını yaptığı tespit edilen S. Ö (41) yakalanarak gözaltına alındı.
Suçunu itiraf eden S.Ö. Çaldığı bilgisayarı ikinci el spot alım satımı yapan bir şahsa sattığı belirlenirken, satın alan şahıs ve laptop ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli adliyeye sevk edildi.

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