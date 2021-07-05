Bilgisayar korsanları 70 milyon dolar fidye talep ediyor

Haftasonu ABD’de yaklaşık 200 şirket bir siber saldırının hedefi oldu. Korsan grup fidye talebini dark web olarak bilinen internet ortamında yer alan bir site aracılığıyla iletti. Sitenin Rusya bağlantılı REvil isimli bir bilgisayar korsan grubuyla bağlantılı olduğu biliniyor.

Cuma günü yapılan saldırıdan Miami merkezli Kaseya isimli bir yazılım şirketi de etkilendi ve şirket müşterilerini uyardı. Şirketin yazılımlarını kullanan ABD’deki dev süpermarketlerden biri sistemlerinin kilitlenmesi üzerine mağazalarını kapatmak zorunda kaldı. Saldırı nedeniyle süpermarketlerin kasalarında işlem yapılamaz hale geldi.

Kaseya’dan yapılan açıklamada veril kurtarma çalışmalarının sürdüğü ve Pazartesi günü sonuna kadar tamamlanmasının hedeflendiği ifade edildi.

Amerikan Federal Soruşturma Bürosu FBI, Mayıs ayı sonunda ülkenin en büyük et üreticisi şirketlerinden biri olan JBS’a yapılan siber saldırıdan da REvil’in sorumlu olduğunu açıklamıştı.

ABD Başkanı Joe Biden, Cumartesi günü yaptığı açıklamada, geçen ay Rusya lideri Vladimir Putin’le yaptığı görüşmeye atıfta bulundu ve siber saldırılarda Rusya bağlantılı kişi ya da grupların olması halinde bundan Rusya’yı sorumlu tutacağını söyledi. Biden, bu kişilerin hükümetle bağlantısı olsa da olmasa da saldırılardan Rusya’nın sorumlu tutulacağını ve ABD’nin buna karşılık vereceğini söyledi.

