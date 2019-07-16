Bilgisayar Korsanları Bulgaristan'da 1 Milyondan Fazla Kişinin Bilgilerini Çaldı

Bilgisayar korsanları binlerce Bulgar vatandaşının kişisel finansal bilgilerini çaldılar ve Rusya merkezli bir e-posta adresi üzerinden bunu yayınladılar. Bulgaristan hükümeti bunun Amerika’dan F-16 savaş uçağı sipariş edilmesine karşı yapılmış olabileceğini söyledi.

Bulgaristan İçişleri Bakanı Mladen Marinov yaptığı açıklamada bilgisayar korsanlarının Ulusal Vergi Dairesi’ne ait sistemlere girdiklerini ve çaldıkları bilgileri ulusal medyaya yolladıklarını söyledi.

Marinov, bTV televizyon kanalına yaptığı açıklamada “Bu belki de Bulgaristan’da başarılı olmuş ilk korsanlık vakası ve çok sayıda kişisel veri çalındı” dedi.

İçişleri Bakanı bu siber saldırının sebebinin Bulgaristan’ın Amerika’dan 8 adet F-16 savaş uçağı satın alma girişimi olabileceğini söyledi. Söz konusu satın almanın faturası 1 milyar 256 milyon dolar ve bu ülkede komünizm sona erdiğinden bu yana yapılan en büyük askeri sipariş.

Marinov, “E-posta’nın Rusya’dan gelmesiyle ilgili siyasi değerlendirmeler de yapılabilir. F-16’ların satın alınması konusundaki önemli karar da dün alındı” dedi.