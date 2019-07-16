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Bilgisayar Korsanları Bulgaristan'da 1 Milyondan Fazla Kişinin Bilgilerini Çaldı

16.07.2019 11:30 | Son Güncelleme

Bilgisayar korsanları binlerce Bulgar vatandaşının kişisel finansal bilgilerini çaldılar ve Rusya merkezli bir e-posta adresi üzerinden bunu yayınladılar

Bilgisayar Korsanları Bulgaristan'da 1 Milyondan Fazla Kişinin Bilgilerini Çaldı

Bilgisayar korsanları binlerce Bulgar vatandaşının kişisel finansal bilgilerini çaldılar ve Rusya merkezli bir e-posta adresi üzerinden bunu yayınladılar. Bulgaristan hükümeti bunun Amerika’dan F-16 savaş uçağı sipariş edilmesine karşı yapılmış olabileceğini söyledi.

Bulgaristan İçişleri Bakanı Mladen Marinov yaptığı açıklamada bilgisayar korsanlarının Ulusal Vergi Dairesi’ne ait sistemlere girdiklerini ve çaldıkları bilgileri ulusal medyaya yolladıklarını söyledi.

Marinov, bTV televizyon kanalına yaptığı açıklamada “Bu belki de Bulgaristan’da başarılı olmuş ilk korsanlık vakası ve çok sayıda kişisel veri çalındı” dedi.

İçişleri Bakanı bu siber saldırının sebebinin Bulgaristan’ın Amerika’dan 8 adet F-16 savaş uçağı satın alma girişimi olabileceğini söyledi. Söz konusu satın almanın faturası 1 milyar 256 milyon dolar ve bu ülkede komünizm sona erdiğinden bu yana yapılan en büyük askeri sipariş.

Marinov, “E-posta’nın Rusya’dan gelmesiyle ilgili siyasi değerlendirmeler de yapılabilir. F-16’ların satın alınması konusundaki önemli karar da dün alındı” dedi.

Bir zamanlar Rusya’nın güdümünde olan Bulgaristan, bugün Avrupa Birliği ve NATO üyesi ve eski Sovyet MiG-29 savaş uçaklarını yeni F-16’larla değiştiriyor.

Bulgaristan’ın önde gelen gazetelerinden 24 Chasa, bilgisayar korsanları tarafından gönderilen e-postada, 1.1 milyondan fazla kişinin kimlik numaraları, sosyal güvenlik bilgileri, sağlık kayıtları ve gelir bilgilerinin yer aldığını yazdı.

Yerel bir haber sitesi Mediapool’da gelen e-postanın Rus internet sağlayıcı Yandex’e kayıtlı olduğunu belirtti.

Moskova’dan iddialara ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

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