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Bilgisayar korsanları dünyaca ünlü şirketlerin verilerini çaldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.04.2019 23:33 | Son Güncelleme

Almanya’da Volkswagen, Porsche ve Airbus gibi dünyaca ünlü şirketlerinin verilerinin depolandığı Citycomp’un siber saldırıya uğradığı belirtildi.

Almanya’da Volkswagen, Porsche ve Airbus gibi dünyaca ünlü şirketlerinin verilerinin depolandığı Citycomp’un siber saldırıya uğradığı belirtildi. Şirketlerin verilerini çalan hackerların 500 bin Euro istediği öne sürüldü.
Almanya’nın en büyük otomobil üreticisi Volkswagen ile Porsche, Airbus, Ericsson, Leica, Toshiba, UniCredit, Hugo Boss, NH Hotel Grubu, gibi dünyaca ünlü şirketlerinin verilerinin depolandığı bilişim şirketi Citycomp’un siber saldırıya uğradığı belirtildi.
Alman Citycomp, bilgisayar korsanlarının siber saldırı sonucu bütün verileri ele geçirdiğini doğrularken, korsanların sistem içindeki varlıklarının temizlendiğini duyurdu.
Hackerların Citycomp’tan verileri geri alabilmesi için 500 bin Euro para ve 500 bin Bitcoin istediği belirtildi. Talepleri karşılanmazsa bütün müşteri verilerinin açıklanacağını duyuran bilgisayar korsanları, Citycomp’un müşterilerine ait 516 GB toplam 51 bin dosyayı kopyaladıklarını açıkladı.

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