Bilgisayar korsanları yeni yöntemlerde ustalaştı

BlackBerry Research and Intelligance Team isimli bir siber güvenlik topluluğu işte tam da bunu araştırmaya başladı. Yaptıkları araştırmalar sonucunda ilginç detaylar ortaya çıktı. Bilgisayar korsanları antivirüs programlarını atlatmak ve cihazları ele geçirmek için yeni yazılım dilleri kullanıyor.

BlackBerry ekibinin Tehdit Araştırma Başkanı Eric Milam konu ile ilgili son derece önemli açıklamalara yer verdi. Ona göre koruma yazılımlarının kapsama alanı dışında kalmasının en önemli nedeni yeni yazılım dilleri. Hackerlar yeni yazılım dilleri ile birlikte cihazlara çok rahat sızabiliyor.

Bilgisayar korsanları özellikle Go, Rust, Nim ve DLang gibi dilleri tercih ediyor. Bu nedenle neredeyse hiçbir antivirüs programı tarafından keşfedilemiyorlar. Zararlı yazılım geliştiricileri yeni teknolojilerden o kadar hızlı bir şekilde faydalanıyor ki onları takip etmek neredeyse imkansız.

Siber güvenlik araştırmacıları zararlı yazılım üreten bilgisayar korsanlarına karşı yapay zekadan destek alıyor. Mesela herhangi bir yazılım dilinin eski versiyonu kullanılınca antivirüs programları bunu bulamıyor. Ancak yapay zeka sayesinde zararlı yazılımın hangi dile ait olduğu ve bilgisayar içerisindeki işlevi ortaya çıkarılabiliyor.

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