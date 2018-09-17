Bilgisayar kullanmak göz sağlığını bozar mı? Bilgisayarda göz koruyucu ekran kullanmak olumlu etki sağlar mı?

Günümüzde hayatın vazgeçilmez bir parçası olan bilgisayarların yaygın kullanımıyla birlikte bilgisayar yorgunluğu denen baş ağrısı, göz ağrısı, boyun ağrısı, sırt ağrısı, karpal tünel sendromu gibi birçok rahatsızlık daha sık görülüyor. Yeditepe Üniversitesi Göz Hastalıkları Araştırma ve Uygulama Merkezi’nden Dr. Öğr. Üyesi Muhsin Altunsoy, yaygın olarak bilgisayar kullanımın gözleri de olumsuz etkilediğini belirterek “Uygun oturuş, gözlük kullanımı, çevresel faktörlerin değiştirilmesiyle bu şikâyetler asgari düzeye indirilebilir” diyor.

BİLGİSAYAR GÖZ BOZAR MI?



Bilgisayarın gözlerini bozduğuna dair kesin bir kanıt bulunmadığını ancak çok yakından bakmanın miyop (yakın görme bozukluğu) gelişimi için risk oluşturabildiğini söyleyen Yeditepe Üniversitesi Göz Hastalıkları Araştırma ve Uygulama Merkezi’nden Dr. Öğr. Üyesi Muhsin Altunsoy, uzun dönem bilgisayar kullanımından dolayı, bilgisayar kullanıcılarının yarısından çoğunda göz yorgunluğu, baş ağrısı, bulanık görme, gözlerde batma, sulanma bazen çift görme şikâyetleri görülebildiğini ve görme sistemindeki bu tip bulgular vücut ve mental yorgunluğa neden oluyor ve buna bağlı olarak işgücü kayıpları yaşandığını da sözlerine ekliyor.