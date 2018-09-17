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Bilgisayar kullanmak göz sağlığını bozar mı? Bilgisayarda göz koruyucu ekran kullanmak olumlu etki sağlar mı?

SAĞLIK HABERLERİ  | 17.09.2018 16:05 | Son Güncelleme

Bilgisayar kullanmadan gün geçirmediğimiz şu yıllarda göz sağlığımız da ciddi tehdit altında. Peki göz sağlığı için bilgisayar kullanırken ne yapmak gerekiyor? Bilgisayar kullanmak göz sağlığını bozar mı sorusu hala cevaplanmayı bekleyen sorular arasında yer alırken, uzmanlar bilgisayar kullanırken ilk olarak göz koruyucu ekran almayı öneriyorlar. Bilgisayar kullanan pek çok kişi göz alerjisi yaşadığı bilinirken, uzmanlar bilgisayar kullananlar için göz sağlığı konusunda bakın neler söylüyor...

Bilgisayar kullanmak göz sağlığını bozar mı? Bilgisayarda göz koruyucu ekran kullanmak olumlu etki sağlar mı?

Günümüzde hayatın vazgeçilmez bir parçası olan bilgisayarların yaygın kullanımıyla birlikte bilgisayar yorgunluğu denen baş ağrısı, göz ağrısı, boyun ağrısı, sırt ağrısı, karpal tünel sendromu gibi birçok rahatsızlık daha sık görülüyor. Yeditepe Üniversitesi Göz Hastalıkları Araştırma ve Uygulama Merkezi’nden Dr. Öğr. Üyesi Muhsin Altunsoy, yaygın olarak bilgisayar kullanımın gözleri de olumsuz etkilediğini belirterek “Uygun oturuş, gözlük kullanımı, çevresel faktörlerin değiştirilmesiyle bu şikâyetler asgari düzeye indirilebilir” diyor.

BİLGİSAYAR GÖZ BOZAR MI?

Bilgisayarın gözlerini bozduğuna dair kesin bir kanıt bulunmadığını ancak çok yakından bakmanın miyop (yakın görme bozukluğu) gelişimi için risk oluşturabildiğini söyleyen Yeditepe Üniversitesi Göz Hastalıkları Araştırma ve Uygulama Merkezi’nden Dr. Öğr. Üyesi Muhsin Altunsoy, uzun dönem bilgisayar kullanımından dolayı, bilgisayar kullanıcılarının yarısından çoğunda göz yorgunluğu, baş ağrısı, bulanık görme, gözlerde batma, sulanma bazen çift görme şikâyetleri görülebildiğini ve görme sistemindeki bu tip bulgular vücut ve mental yorgunluğa neden oluyor ve buna bağlı olarak işgücü kayıpları yaşandığını da sözlerine ekliyor.

BİLGİSAYARA NE KADAR YAKIN BAKILIRSA GÖZLER O KADAR ZORLANIR

Bilgisayar yakın çalışma gerektiriyor. Yakın çalışmada görüntülerin daha iyi görülebilmesi için, göz içerisindeki kas uyum yaparak göz içerisindeki lensimizin kırıcılığının artmasını sağlıyor. Sürekli uyum yapıyor olmak, ağrı oluşturabiliyor. Bilgisayar ekranına ne kadar yakın bakılırsa uyum ihtiyacı o kadar çok artıyor. Uyumun gerekenden fazla ve uzun süreli yapılması durumunda göz çevresinde, başta ve ensede ağrılar oluşabiliyor. Gözlerde kuruluk buna bağlı olan yanma, batma, kızarıklık diğer belirtiler olarak görülüyor.

BİLGİSAYAR KULLANMADIĞINIZDA ŞİKAYET ORTADAN KALKAR

Bilgisayar kullanımında gözde ortaya çıkan rahatsızlıkların genel olarak durumsal olduğunu belirten Dr. Öğr. Üyesi Muhsin Altunsoy, “Bilgisayar kullanımı kesildiği ve normal alışkanlıklara dönüldüğü zaman bu şikâyetler geçiyor. Bilgisayar kullanımında hipermetropi ve astigmatizma gibi kırma kusurları belirti verebiliyor. Hipermetroplarda uyum ihtiyacı normal kişilere göre daha fazladır. Yakın çalışmanın getirdiği ek uyum ihtiyacının da eklenmesiyle gözlerde ve çevresinde ağrı, baş ağrısı, ense ağrısı, aralıklı bulanık görme, gözlerde sulanma görülebiliyor. Bu şikâyetlerin kırma kusurundan kaynaklanması durumunda gözlük kullanımıyla bu sıkıntılar giderilir” diyor.

BİLGİSAYAR KULLANIRKEN NELERE DİKKAT ETMELİ?

Gözlük ihtiyacı varsa gözlük kullanılmalıdır. Camların üstüne yapılan antirefle kaplamalar ultraviyole dalga boylarının göze gelişini azaltarak rahatlık sağlar.

Dik ve rahat bir oturuş pozisyonu olmalıdır. Bacaklar yere dik, uyluk paralel, sırt ve kollar dik ön kol zemine paralel olmalıdır. Sandalye sırt destekli olmalı ve ayarlanabilir olmalıdır.

Ekran parlaklığı kişinin en rahat ettiği parlaklığı seviyesinde olmalıdır.

Ekranın üst kısmı kişinin göz seviyesi hizasında olmalıdır.

Göz ve bilgisayar ekranı arasındaki mesafe 60 cm’den yakın olmamalıdır.

Gözlerin sık kırpıştırılması gerektiği hatırda tutulmalı, bilinçli olarak yapılmalıdır.

Ekran, klavye, mouse, bakılan kaynak birbirine yakın mesafede olmalıdır.

Ekran yenileme hızı yüksek ve düz ekran olmalıdır. Yansımaları azaltan ekran veya ekran koruyucular kullanılabilir.

Her iki saatlik çalışmadan sonra yaklaşık 10 dakika kalkıp dolaşılmalıdır.

Fırsat buldukça uzak mesafelere bakılarak sürekli uyum halinde çalışan göz içi kaslar dinlendirilmelidir.

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Anahtar Kelimeler:
bilgisayar göz göz sağlığı

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